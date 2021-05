Tempo de leitura: 6 minutos

Nesse sábado, a SLAR – a liga profissional sul-americana – viverá suas semifinais em Montevidéu, no Uruguai. No primeiro jogo, a emoção não faltará quando Peñarol, do Uruguai, e Selknam, do Chile, colidirem. O segundo duelo, por outro lado, tem favorito claro, o Jaguares, da Argentina, que encara o Olimpia, do Paraguai.



Na temporada regular, o equilíbrio foi claro entre uruguaios e chilenos. O Peñarol venceu o primeiro duelo, no Chile, por 26 x 22, ao passo que em solo uruguaio e vitória foi chilena, 27 x 17. No agregado, a vantagem é do Selknam, que ainda ostenta uma invencibilidade contra o Peñarol em Montevidéu, uma vez que os dois times também duelaram pela SLAR 2020 (antes de seu cancelamento) na capital uruguaia e a vitória foi do Selknam por 15 x 13. No entanto, o Peñarol fez melhor campanha na temporada regular e, por isso, tem leve favoritismo.

Nos números, o Peñarol teve melhor defesa que o Selknam, mas os ataques foram iguais (com 279 pontos marcados pelo Peñarol e 278 pelo Selknam). A vantagem maior dos uruguaios esteve na solidez dos scrums (85% de aproveitamento, contra 79% dos chilenos) e, sobretudo, na disciplina, uma vez que o Selknam é o time que mais cometeu penais em toda a liga (142, contra apenas 117 dos uruguaios). Por outro lado, o lateral chilenos funcionou muito mais (84% de aproveitamento, contra 74% do Peñarol). Os uruguaios ainda foram superiores em linhas quebradas e em tempo jogando nas 22 de ataque, o que sugere muito trabalho pela frente para o lado chileno reverter o quadro.

O time uruguaio irá a campo com praticamente força máxima, contando com seus principais argentinos (Roura com a 8, Nogués com a 9, Roger com a 10) e celebrando o retorno ao banco do terceira linha Alejandro Nieto ao tive após longa ausência. Ciente do desafio físico que o Selknam oferecerá, o Peñarol apostou no “bomb squad”, com 6 forwards e apenas 2 homens da linha na reserva.

Sem o argentino Albornoz, o Selknam apostou em manter o camisa 10 chileno, Videla, ao lado do scrum-half argentino Baronio, e apostou nos dois irmãos Garafulic juntos na linha, com Matías no centro e Nicolás na ponta.

Já o Olimpia foi um dos times que mais dificultaram a vida dos Jaguares. O clube paraguaio perdeu o primeiro duelo por 77 x 13 (após primeiro tempo parelho de 21 x 13), mas o segundo jogo teve placar mais apertado, com os argentinos triunfando por 40 x 26, em partida que teve o Olimpia chegando a diminuir a diferença para um try no segundo tempo. O Olimpia mostrou um scrum forte até aqui (com 84% de aproveitamento), mas um lateral ineficiente (o pior da liga).

O time paraguaio foi de altos e baixos ao longo da competição, mas seu jogo físico, capaz de reduzir a velocidade do jogo dos Jaguares em momentos cruciais, pode se provar uma arma que ofereça alguma esperança a seu torcedor. Porém, os Jaguares são os melhor time da América do Sul e não há quase nenhum chance de se ver uma zebra nesta partida.

*Horários de Brasília

08/05 – 18h00 – 🇺🇾Peñarol x Selknam🇨🇱, em Montevidéu🇺🇾 – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Nehuen Jauri Rivero🇦🇷 | Assistentes: Damian Schneider🇦🇷 e Esteban Filipanics🇦🇷 | TMO: Alejandro Longres🇺🇾

Peñarol: 15 José María Iruleguy🇺🇾, 14 Federico Favaro🇺🇾, 13 Tomás Inciarte🇺🇾, 12 Andrés Vilaseca🇺🇾 (c), 11 Nicolás Freitas🇺🇾, 10 Martín Roger🇦🇷, 9 Manuel Nogués🇦🇷, 8 Conrado Roura🇦🇷, 7 Santiago Civetta🇺🇾, 6 Manuel Ardao🇺🇾, 5 Nahuel Milán🇦🇷, 4 Felipe Aliaga🇺🇾, 3 Diego Arbelo🇺🇾, 2 Guillermo Pujadas🇺🇾, 1 Juan Echeverría🇺🇾;

Suplentes: 16 Facundo Gattas🇺🇾, 17 Ignacio Peculo🇺🇾, 18 Matías Benítez🇺🇾, 19 Alejandro Nieto🇺🇾, 20 Eric Dosantos🇺🇾, 21 Carlos Deus de Amorim🇺🇾, 22 Felipe Arcos Pérez🇺🇾, 23 Juan Manuel Alonso🇺🇾;

Selknam: 15 Rodrigo Fernández🇨🇱, 14 Julio Blanc🇨🇱, 13 Domingo Saavedra🇨🇱, 12 Matías Garafulic🇨🇱, 11 Nicolás Garafulic🇨🇱, 10 Santiago Videla🇨🇱, 9 Patricio Baronio🇦🇷, 8 Alfonso Escobar🇨🇱, 7 Ignacio Silva🇨🇱 (c), 6 Martín Sigren🇨🇱, 5 Clemente Saavedra🇨🇱, 4 Santiago Portillo🇦🇷, 3 Matías Dittus🇨🇱, 2 Augusto Böhme🇨🇱, 1 Javier Carrasco🇨🇱;

Suplentes: 16 Tomás Dussaillant🇨🇱, 17 Iñaki Gurruchaga🇨🇱, 18 Salvador Lues🇨🇱, 19 Tomás Orchard🇨🇱, 20 Bautista Stávile🇦🇷, 21 Lukas Carvallo🇨🇱, 22 José Larenas🇨🇱, 23 Raimundo Martínez🇨🇱;

08/05 – 21h00 – 🇦🇷Jaguares XV x Olimpia🇵🇾, em Montevidéu🇺🇾 – ESPN AO VIVO



Árbitro: Francisco González🇺🇾 | Assistentes: Frank Méndez🇨🇱 e Cauã Ricardo🇧🇷 | TMO: Alejandro Longres🇺🇾

Jaguares XV: em breve

Olimpia: em breve