A Premiership inglesa confirmou hoje o cancelamento do jogo entre Sale Sharks e Worcester Warriors que havia sido adiado no domingo. A liga inglesa deu a vitória ao Worcester após mais integrantes do Sale Sharks terem sido confirmados com COVID-19, tornando impossível a partida.

Com isso, o Sale Sharks está eliminado da competição e o Bath avançou às semifinais. O Bath enfrentará o Exeter Chiefs, ao passo que o outro duelo das semifinais vai opor Wasps e Bristol Bears.

Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 22 74 Wasps Coventry 22 71 Bristol Bears Bristol 22 69 Bath Bath 22 67 Sale Sharks Salford (Manchester) 22 64 Harlequins Londres 22 51 Gloucester Gloucester 22 46 Northampton Saints Northampton 22 42 Worcester Warriors Worcester 22 42 London Irish Londres 22 34 Leicester Tigers Leicester 22 29 Saracens* Londres 22 -38

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;



* O Saracens foi declarado rebaixado por conta de quebra do teto salarial da liga nas últimas 3 temporadas;

Semifinais

Dia 10/10 – Wasps x Bristol Bears, em Coventry

Dia 10/10 – Exeter Chiefs x Bath, em Exeter