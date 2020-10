Tempo de leitura: 2 minutos

A Seleção Francesa foi a primeira a confirmar sua lista final de jogadores para suas partidas de fim de ano. A França terá amistoso contra Gales no próximo dia 24 de outubro e fará seu último jogo do Six Nations contra a Irlanda no dia 31. Depois, em novembro, os Bleus terão mais quatro compromissos pela Nations Cup, quando encararão Fiji, no dia 15, Escócia, no dia 22, e Itália, no dia 28, além de uma partida final no dia 05 de dezembro.

O técnico Fabien Galthié escolheu 31 jogadores, com três debutantes somente: Georges-Henri Colombe, pilar de 22 anos do Racing, Olivier Klemenczak, centro de 24 anos também do Racing, e Arthur Retière, ponta do La Rochelle de 23 anos (ex seleção de sevens). O ponta Damian Penaud, lesionado, é a maior ausência.

- Continua depois da publicidade -

Avançados: Camille Chat (Racing), Julien Marchand (Toulouse), Peato Mauvaka (Toulouse), Cyril Baille (Toulouse), Jean-Baptiste Gros (Toulon), Mohamed Haouas (Montpellier), Demba Bamba (Lyon), Georges-Henri Colombe (Racing), Bernard Le Roux (Racing), Paul Willemse (Montpellier), Romain Taofifenua (Toulon), Killian Géraci (Lyon), François Cros (Toulouse), Charles Ollivon (Toulon), Dylan Crétin (Lyon), Grégory Alldritt (La Rochelle), Selevasio Tolofua (Toulouse), Cameron Woki (Bordeaux).

Linha: Antoine Dupont (Toulouse), Baptiste Serin (Toulon), Romain Ntamack (Toulouse), Matthieu Jalibert (Bordeaux), Virimi Vakatawa (Racing), Gaël Fickou (Stade Français), Arthur Vincent (Montpellier), Olivier Klemenczak (Racing), Vincent Rattez (Montpellier), Teddy Thomas (Racing), Arthur Retière (La Rochelle), Anthony Bouthier (Montpellier), Thomas Ramos (Toulouse);

FFR e LNR batalham na justiça

A convocação foi feita, mas a guerra entre clubes (representados pela LNR, a liga francesa) e federação (FFR) segue, com os clubes franceses rejeitando que tenham que liberar suas atletas para 6 partidas. Os clubes exigiram que o número de jogos fosse reduzido para 5, mas a federação faz questão do amistoso contra Gales, para preparar os Bleus para o jogo seguinte que vale o título do Six Nations contra a Inglaterra. Com isso, o caso será decidido pela justiça do país.

Laporte reeleito

Por fim, a França ainda viu confirmada a reeleição de Bernard Laporte como presidente da FFR pelos próximos 4 anos. Laporte, que também é vice presidente do World Rugby (a federação internacional), vem sendo investigado pela polícia financeira da França, mas o caso não abalou sua força política na FFR, vencendo a eleição que ocorreu no último dia 3.