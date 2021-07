Tempo de leitura: 4 minutos

As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 na Ásia-Oceania começarão nesse sábado com o duelo entre Samoa e Tonga. O que está em jogo? Como será o sistema de classificação na região?

Samoa, Tonga e… Ilhas Cook

Ásia e Oceania disputam 2 vagas diretas na Copa do Mundo. A primeira vaga será do vencedor da melhor de 2 partidas entre Samoa e Tonga, que ocorrem nos dias 10 e 17 de julho. O perdedor do embate entre samoanos e tonganeses enfrentará no dia 24 de julho as Ilhas Cook e o vencedor encarará o campeão asiático em 2022 pela segunda vaga no Mundial.

Ação na Ásia será só em janeiro

Na Ásia, Hong Kong, Coreia do Sul e Malásia farão triangular em janeiro de 2022. O torneio seria em junho de 2021, mas foi adiado por conta da pandemia. O vencedor do triangular pegará o segundo time da Oceania, valendo a classificação. Quem perder o duelo ainda terá uma última chance na Repescagem Mundial contra um time da Europa, um da África e um das Américas.

Quem levará vantagem nesse sábado?

Samoa e Tonga vão a campo em Auckland em situações bem distintas. Tonga teve sérios problemas para reunir seu melhor elenco para julho, por conta das restrições de quarentena do governo neozelandês. Com isso, o time escalado terá inclusive atletas amadores ou semi profissionais radicados na Nova Zelândia. Dos principais jogadores, Tonga contará apenas com Takulua (scrum-half do Toulon, a França, e capitão de Tonga), James Faiva (abertura do Petrarca, da Itália) e Zane Kapeli (asa dos Chiefs, do Super Rugby). Para o banco, Tonga conseguiu trazer ainda alguns atletas da Europa, como o pilar veterano Ben Tameifuna, do Bordeaux, e o ponta Sam Vaka, do Agen, além do terceira linha Viliami Taulani, dos Chiefs. No entanto, o elenco está muito longe do ideal.

Com isso, o favoritismo é de Samoa, que conseguiu reunir um elenco mais gabaritado, mas também precisando de valer de alguns amadores e sentindo falta de vários profissionais que jogam na Europa. O time terá como destaques o fullback é Tuala, do Northampton, da Inglaterra; os centros que jogam no rugby australiano, Ili, dos Rebels, e Taefu, do Force; o terceira linha Stowers, dos Brumbies; o pilar Niuia, dos Blues, da Nova Zelândia; e o pilar e capitão , dos Crusaders. Na reserva ainda estão o hooker Seilala Lam, do Perpignan; o terceira linha veterano Jack Lam, do Green Rockets, do Japão; e o ponta Ed Fidow, do Worcester, da Inglaterra.

Não foi divulgado onde o jogo será exibido, mas vale ficar ligado no YouTube do World Rugby.

10/07 – 01h30 – 🇼🇸Samoa x Tonga🇹🇴, em Auckland🇳🇿

Árbitro: Ben O’Keefe🇳🇿 / *Horários de Brasília

Histórico: 66 jogos, 35 vitórias de Samoa, 27 vitórias de Tonga e 4 empates. Último jogo: Samoa 25 x 17 Tonga, em 2019 (Copa das Nações do Pacífico);

🇼🇸Samoa: 15 Ahsee Tuala, 14 Tomasi Alosio, 13 Stacey Ili, 12 Henry Taefu, 11 Neria Foma’i, 10 Rodney Iona, 9 Auvasa Faleali’i, 8 Henry Stowers, 7 Alamanda Motuga, 6 Olajuwon Noa, 5 Samuel Slade, 4 Ben Nee-Nee, 3 Michael Ala’alatoa (c), 2 Ray Niuia, 1 Tietie Tuimauga;

Suplentes: 16 Seilala Lam, 17 Jonah Aoina, 18 Kalolo Tuiloma, 19 Theo McFarland, 20 Jack Lam, 21 Jonathan Taumateine, 22 D’Angelo Leuila, 23 Ed Fidow;

🇹🇴Tonga: 15 James Faiva, 14 Penikolo Latu, 13 Fine Inisi, 12 Nikolai Foliaki, 11 Hosea Saumaki, 10 Kalione Hala, 9 Sonatane Takulua (c), 8 Nasi Manu, 7 Mateaki Kafatolu, 6 Sione Tu’ipulotu, 5 Zane Kapeli, 4 Dan Lolo, 3 Sila Puafisi, 2 Sam Moli, 1 Jethro Felimi;

Suplentes: 16 Siua Maile, 17 Duke Nginingini, 18 Ben Tameifuna, 19 Harrison Mataele, 20 Viliami Taulani, 21 Leon Fukofuka, 22 Nafi Tu’itavake, 23 Sam Vaka;

Eliminatórias da Ásia/Oceania

Oceania – Playoff 1

Oceania – Playoff 2

Ásia – 1ª fase



Ásia/Oceania – Playoff 3



??/07/22 – Vencedor do Playoff 2 da Oceania x Campeão da 1ª fase da Ásia Vencedor irá à Copa do Mundo de 2023 Perdedor irá à Repescagem Mundial



Repescagem Mundial

??/11/22 – Quadrangular entre o 3º das Américas, o 3º da Europa, o 2º da África e o 3º da Ásia/Oceania; Campeão irá à Copa do Mundo de 2023;



Grupos da Copa do Mundo de 2023