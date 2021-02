Tempo de leitura: 4 minutos

Neste sábado, São Lourenço, em Minas Gerais, recebeu o Campeonato Brasileiro de Rugby League, com o Brasil Nines masculino tendo sua etapa única do ano. Estreando na competição, o São Paulo Raiders se sagrou campeão da competição, com seu segundo elenco erguendo a taça ao derrotar o Rio Sharks na grande final por 18 x 12.

Capitaneado por Gabriel “Barba” e reforçado pelo olímpico André “Boy”, ex Tupis, os Raiders “B” se impuseram na final com destaque para três tries de Leandro “Cavalo”. Os dois times dos Raiders chegaram à semifinal e duelaram entre si, ao passo que os cariocas do Rio Sharks eliminaram na semifinal os paranaenses do Urutau, atuais campeões nacionais na modalidade de 13 jogadores. Na decisão do 5º lugar, o Taubaté, do Vale do Paraíba Paulista, derrotou o time da casa, o Minas Miners, que acabou sem vitórias.

O Nines é a modalidade reduzida do Rugby League, jogada por times de 9 atletas. A opção desta vez foi por jogos de 2 tempos de 7 minutos. A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Rugby League, a CBRL (Brasil Rugby League).

Clube Cidade (UF) Jogos Pontos Grupo Azul Rio Sharks Rio de Janeiro (RJ) 2 4 São Paulo Raiders "A" São Paulo (SP) 2 2 Taubaté Taubaté (SP) 2 0 Grupo Branco São Paulo Raiders "B" São Paulo (SP) 2 4 Urutau São José dos Pinhais (PR) 2 2 Minas Miners São Lourenço (MG) 2 0

Dia Horário Time Placar vs Placar Time Grupo/Fase 13/02/2021 10:10 São Paulo Raiders "B" 24 X 06 Minas Miners Grupo Branco 13/02/2021 10:30 Rio Sharks 06 X 04 Taubaté Grupo Azul 13/02/2021 11:40 São Paulo Raiders "A" 10 X 22 Rio Sharks Grupo Azul 13/02/2021 12:00 Urutau 32 X 00 Minas Miners Grupo Branco 13/02/2021 13:10 São Paulo Raiders "A" 20 X 00 Taubaté Grupo Azul 13/02/2021 13:30 São Paulo Raiders "B" 06 X 04 Urutau Grupo Branco 13/02/2021 15:30 Rio Sharks 12 X 06 Urutau Semifinal 13/02/2021 15:50 São Paulo Raiders "B" 24 X 08 São Paulo Raiders "A" Semifinal 13/02/2021 16:10 Taubaté 24 X 04 Minas Miners 5º lugar 13/02/2021 16:30 São Paulo Raiders "B" 18 X 12 Rio Sharks Final

Classificação final: 1 São Paulo Raiders “B” (SP), 2 Rio Sharks (RJ), 3 Urutau (PR), 4 São Paulo Raiders “A” (SP), 5 Taubaté (SP), 6 Minas Miners (MG);

Campeões do Brasil 9s – Histórico

Masculino Feminino 2018 Paraná XIII (SP) Athenas Itanhaém (SP) 2019 Rio Warriors (RJ) Athenas Itanhaém (SP) 2020 Sem campeonato (COVID-19) Sem campeonato (COVID-19) 2021 São Paulo Raiders (SP) -

Campeonato Brasileiro de Rugby League XIII teve sua largada



Junto dos jogos do 9s masculino, o sábado foi de pontapé inicial para o Campeonato Brasileiro de Rugby League XIII feminino, a Premiership. Com jogos em tempo reduzido (2 tempos de 20 minutos), as debutantes matogrossenses do Melina venceram suas duas partidas, com seus times “A” e “B”, sobre as paranaensees do Maringá e Urutau, respectivamente. Já as capixabas do Vitória Rhinos derrotas as goianas do Vila Nova, que também debutavam na modalidade, ao passo que as donas da casa, o Minas Miners, derrotaram as paulistas de Taubaté.

Os jogos do XIII seguem no domingo.

Clube Cidade (UF) Jogos Pontos Grupo Verde Vitória Rhinos Vitória (ES) 1 2 Melina "A" Cuiabá (MT) 1 2 Maringá Hawks Maringá (PR) 1 0 Vila Nova/Goianos Goiânia (GO) 1 0 Grupo Amarelo Melina "B" Cuiabá (MT) 1 2 Minas Miners São Lourenço (MG) 1 2 Urutau São José dos Pinhais (PR) 1 0 Taubaté Taubaté (SP) 1 0

- 1º colocado de cada grupo avança às semifinais;

- 2º e 3º colocados de cada grupo avançam à repescagem;

Dia Horário (BRT) Time Placar vs Placar Time Grupo/Fase 13/02/2021 10:50 Taubaté 14 X 16 Minas Miners Grupo Amarelo 13/02/2021 12:20 Urutau 00 X 16 Melina "B" Grupo Amarelo 13/02/2021 13:50 Vitória 30 X 00 Vila Nova Grupo Verde 13/02/2021 14:40 Melina "A" 18 X 04 Maringá Grupo Verde 14/02/2021 08:10 Maringá X Vila Nova Grupo Verde 14/02/2021 09:00 Melina "A" X Vitória Grupo Verde 14/02/2021 09:50 Melina "B" X Taubaté Grupo Amarelo 14/02/2021 10:40 Urutau X Minas Miners Grupo Amarelo 14/02/2021 11:30 Vitória X Maringá Grupo Verde 14/02/2021 12:20 Melina "A" X Vila Nova Grupo Verde 14/02/2021 13:10 Taubaté X Urutau Grupo Amarelo 14/02/2021 14:00 Melina "B" X Minas Miners Grupo Amarelo 14/02/2021 15:50 2º Grupo Verde X 3º Grupo Amarelo Repescagem 14/02/2021 16:40 2º Grupo Amarelo X 3º Grupo Verde Repescagem ??/03/2021 1º Grupo Verde X Semifinal ??/03/2021 1º Grupo Amarelo X Semifinal ??/04/2021 X Final

Local: São Lourenço (MG)

Finais: 1º colocado de cada grupo avança à semifinal (a serem jogadas em março, com final em abril); 2º e 3º colocados irão à Repescagem;

O que é o Rugby League

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?