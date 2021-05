Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – O futuro do rugby brasileiro vem sendo debatido e a Confederação Brasileira de Rugby vem propondo o uso de seleções estaduais e regionais como parte de seu desenvolvimento. Em outros países, como Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e mesmo Argentina as seleções são parte central na estrutura do rugby.

O economista e pesquisador José Alpuim, de longa história no rugby brasileiro, trabalhou o tema em seu doutorado e o receberemos para um debate proveitosos sobre o assunto das federações e seleções regionais.

Junto também está o presidente da Federação de Rugby da Bahia, Diego Hamilton Reis, que mostrou como seu estado está trabalhando com os conceitos da regionalização.



- Continua depois da publicidade -

CLIQUE AQUI PARA BAIXAR A TESE DE JOSÉ ALPUIM

CLIQUE AQUI PARA CONFERIR A APRESENTAÇÃO DE JOSÉ ALPUIM NA ÍNTEGRA

Mais referências:

Apresentações em Congressos Internacionais:

ALPUIM, J.P. (2013, mai). Rugby como tema, na produção científica do Brasil (1979-2012). Congresso Internacional de História e Desporto (CIHD), Lisboa, Portugal, 2, 2013. (solicitar ao autor: zealpuim@hotmail.com) BARROS JÚNIOR, B., SNYDER, C., LIMA, F., ALPUIM, J.P. (2013, ago). O rugby como conteúdo de lazer, feminismo e competitividade no IF Sertão-PE. Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (CONBRACE), Brasília, DF, 18, 2013.

http://cbce.tempsite.ws/congressos/index.php/conbrace2013/5conice/paper/view/4817/2862

Vaz, L., João, P. V., Pinheiro, E., Alpuim, J., & Carreras, D. CARATERIZAÇÃO DE INDICADORES DE PERFORMANCE EM JOGADORES EXPERIENTES E NOVATOS DE RUGBY EM SITUAÇÃO DE JOGO REDUZIDO. Min. Educ. Fís., Viçosa, Edição Especial, n. 9, p. 735-741, 2013.

https://www.researchgate.net/profile/Paulo-Joao-2/publication/259670571_CARATERIZACAO_DE_INDICADORES_DE_PERFORMANCE_EM_JOGADORES_EXPERIENTES_E_NOVATOS_DE_RUGBY_EM_SITUACAO_DE_JOGO_REDUZIDO/links/0c96052d40a96205f3000000/CARATERIZACAO-DE-INDICADORES-DE-PERFORMANCE-EM-JOGADORES-EXPERIENTES-E-NOVATOS-DE-RUGBY-EM-SITUACAO-DE-JOGO-REDUZIDO.pdf

ALPUIM, J.P. (2014, fev). Rugby – how does a competition model influence international success. Global Sport Business Journal, Volume 2 Issue 3, p. 66, 2014.

http://www.gsbassn.com/Journal/Vol2-3/GSBJ-Vol2-Iss3-2014_Conference_Abstracts-pp63-92.pdf

ALPUIM, J.P. (2014, fev). Rugby – who are the women that play it, in Brazil. Global Sport Business Journal, Volume 2 Issue 3, p. 67, 2014.

http://www.gsbassn.com/Journal/Vol2-3/GSBJ-Vol2-Iss3-2014_Conference_Abstracts-pp63-92.pdf

ALPUIM, J.P. (2014, mai). As definições de Rugby e o conceito de guerra. Congresso Internacional de História e Desporto (CIHD), Lisboa, Portugal, 3, p. 35, 2014. (solicitar ao autor: zealpuim@hotmail.com) ALPUIM, J.P. (2014, jul). Rugby – the beginings in Portugal and Brazil. European College of Sport Science Conference (ECSS), Amsterdam, Holanda, 19, p. 416, 2014.

http://wp1191596.server-he.de/DATA/CONGRESSES/AMSTERDAM_2014/DOCUMENTS/AMSTERDAM_BoA.pdf

ALPUIM, J.P., TRAVASSOS, A.B. (2014, set). El rugby vuelve a los Juegos Olímpicos: ¿cómo los modelos de competencia influyen en el éxito internacional? Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte (AEISAD), Valencia, Espanha, 13, 2014.

https://congresos.adeituv.es/AEISAD/ponencia.es.html?mes=16&ordpon=7

ALPUIM, J.P., TRAVASSOS, A.B. (2014, set). Rugby: los inicios en Portugal y en Brasil y sus implicaciones en el léxico de esas naciones. Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte (AEISAD), Valencia, Espanha, 13, 2014.

https://congresos.adeituv.es/AEISAD/ponencia.es.html?mes=26&ordpon=5

ALPUIM, J.P. (2014, out). Understanding International Relations and Collaborations in the SANZAR. World Association for Sport Management Conference (WASM), Madrid, Espanha, 1, p. 147, 2014.

https://wasmorg.com/wp-content/uploads/2021/04/2014-Pitts-Zhang-Bielons-Book-of-Abstracts-WASM-Conference-.pdf

G., ALPUIM, J.P., Marques, J.C. (2015, fev). An Evaluation of Native-Language Social Media Usage Among Global Sport Brands. Global Sport Business Journal, Volume 3 Issue 3, p. 62, 2015.

http://www.gsbassn.com/Journal/Vol3-3/GSBJ-Vol3-Iss3-2015_Conference_Abstracts-pp53-99.pdf

ALPUIM, J.P. (2015, mai). O rugby como conteúdo de lazer FEMINISMO e competitividade no IF Sertão-PE. Congresso Internacional de História e Desporto (CIHD), Lisboa, Portugal, 4, p. 26, 2015. (solicitar ao autor: zealpuim@hotmail.com) ALPUIM, J.P. (2016, mar). Tweeting Latin (Europe & South America’s) top football brands. International Congress of Sciences and Football, Valenciennes, França, 3, 2016, (solicitar ao autor: zealpuim@hotmail.com) ALPUIM, J.P. (2016, jun). Rugby: the professionalization in the southern hemisphere, from 1995 onwards. International Society for the History of Physical Education and Sport Congress (ISHPES), Paris, França, 17, 2016. (solicitar ao autor: zealpuim@hotmail.com) ALPUIM, J.P. (2016, jul). Why SANZAR nations win so consistently. European College of Sport Science Conference (ECSS), Amsterdam, Holanda, 21, p. 462, 2016.

http://wp1191596.server-he.de/DATA/CONGRESSES/VIENNA_2016/DOCUMENTS/VIENNA_BoA.pdf