ARTIGO COM VÍDEO – Fechando a primeira rodada da SLAR, os chilenos do Selknam fizeram o dever de casa e derrotaram o Cafeteros, da Colômbia, por 35 x 12, assegurando o necessário ponto bônus. O placar deveria ter sido muito maior, mas o Selknam desperdiçou 5 de suas 6 conversões, em jogo de 6 tries a 2. O grande destaque foi o ponta Matías Garafulic, que brilhou com 4 tries na partida.



Nunca na história a seleção da Colômbia enfrentou a seleção do Chile no rugby XV e a inexperiência da parte colombiana dos Cafeteros, somada à falta de entrosamento da parte argentina, expôs muitas falhas no time do técnico Rodolfo Ambrosio, ex Tupis, que acaba de chegar por lá. O começo do jogo foi um choque para o time colombiano, que viu Matías Garafulic marcar o primeiro try chileno no jogo logo aos 2′, finalizando após chute de Videla para a ponta.

A linha chilena seguiu cortando e Garafulic marcou seu segundo try logo na sequência, após sequências de fases e troca de passes de uma ponta à outra. O impacto foi óbvio de novo Garafulic foi genial conduzindo com os pés em contra-golpe pela ponta até marcar seu hat-trick – 3 tries.

Antes da pausa, o Cafeteros conseguiu finalmente pressionar e marcou na ponta seu try com o argentino Pueyrredón, em belo corrida, quebrando tackle. No entanto, Videla deu o troco para o Selknam na sequência com penal, levando o jogo ao intervalo em 20 x 07.

O Selknam largou o segundo tempo implacável com Matías Garafulic de novo chutando na ponta para o in-goal e marcando seu incrível quarto try, punindo o abertura Nicolás Roger pela indecisão defensiva.

A situação do jogo, no entanto, parecia mudar, com o Selknam levando dois amarelos ao mesmo tempo – para Saavedra e Dittus. Com 2 homens a mais, o Cafeteros tinha tudo para reagir, mas não conseguiu somar nenhum ponto, com erros crassos e tomadas de decisão nesse período. Quem não faz, leva, e, aos 69′, Larenas marcou o quinto try chileno, após Albornoz servir com offload Stávile, que rompeu a defesa e entregou para Larenas finalizar.

Ainda houve tempo para mais um try do Selknam, com Dittus, em pick and go, e para um último try de honra dos Cafeteros, com o ponta colombiano e capitão Urrutia, recebendo mágico offload do scrum-half argentino Gonzalo García. 35 x 12, placar final.

Na próxima rodada, no domingo, os Cafeteros encaram os Jaguares argentinos, enquanto o Selknam medirá forças com o Olimpia, do Paraguai.

Domingo, dia 21, tem: 🇺🇾Peñarol x Cobras🇧🇷 🇵🇾Olimpia x Selknam🇨🇱 🇦🇷Jaguares XV x Cafeteros🇨🇴 — Portal do Rugby (@portaldorugby) March 17, 2021





35 12

🇨🇱Selknam 35 x 12 Cafeteros🇨🇴, em Santiago

Árbitro: Damián Schneider🇦🇷 / Assistentes: Francisco González🇺🇾 e Tomás Bertazza🇦🇷 / TMO: Ignacio Calle🇨🇱



Selknam

Tries: M Garafulic (4), Larenas e Dittus

Conversões: Videla (1)

Penais: Videla (1)

15 Rodrigo Fernández🇨🇱, 14 Matías Garafulic🇨🇱, 13 Domingo Saavedra🇨🇱, 12 Santiago Videla🇨🇱 , 11 Lucca Avelli🇨🇱, 10 Ignacio Albornoz🇦🇷, 9 Patricio Baronio🇦🇷, 8 Nicolás Garafulic🇨🇱, 7 Martín Sigren🇨🇱, 6 Ignacio Silva🇨🇱 (c), 5 Clemente Saavedra🇨🇱, 4 Santiago Portillo🇦🇷, 3 Salvador Lues🇨🇱, 2 Raimundo Martínez🇨🇱, 1 Javier Carrasco🇨🇱;

Suplentes: 16 Augusto Böhme🇨🇱, 17 Ramón Ayarza🇨🇱, 18 Matías Dittus🇨🇱, 19 Santiago Pedrero🇨🇱, 20 Alfonso Escobar🇨🇱, 21 Bautista Stávile🇦🇷, 22 José Ignacio Larenas🇨🇱, 23 Maximiliano Filizzola🇦🇷;

Cafeteros

Try: Pueyrredón e Urrutia

Conversão: Roger (1)

15 Facundo Ferrario🇦🇷, 14 John Arley Urrutia🇨🇴, 13 Tomás Garcia🇦🇷, 12 Facundo Pueyrredón🇦🇷, 11 Julián Navarro🇨🇴, 10 Nicolás Roger🇦🇷, 9 Gonzalo García🇦🇷, 8 Gerson Ortíz🇨🇴, 7 Felipe Puertas🇦🇷, 6 Aníbal Panceyra Garrido🇦🇷, 5 Jhon Carlos Álvarez🇨🇴 (c), 4 Lautaro Simes🇦🇷, 3 Diego Posada🇨🇴, 2 Agustín Acosta🇦🇷, 1 Javier Corvalán🇦🇷;

Suplentes: 16 Jorge Álvarez🇨🇴, 17 Yani Pérez🇨🇴, 18 Brayhan Pérez🇨🇴, 19 Ramiro Tallone Naddaf🇦🇷, 20 Diver Ceballos🇨🇴, 21 Julián Navarro🇨🇴, 22 Andrés Álvarez🇨🇴, 23 Cristian Rodallegas🇨🇴;

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Peñarol Uruguai 5 1 1 0 0 1 0 40 11 29 Selknam Chile 5 1 1 0 0 1 0 35 12 23 Cobras Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jaguares XV Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cafeteros Colômbia 0 1 0 0 1 0 0 12 35 -23 Olimpia Paraguai 0 1 0 0 1 0 0 11 40 -29

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;