A luta pelo topo da Currie Cup (o Campeonato Sul-Africano) vai pegar fogo agora. Neste sábado, o líder Bulls caiu fora de casa diante do vice-líder Sharks, dando mais graça à disputa.

Placar de 32 x 29 para os Sharks, com tries de Lukhanyo Am, Kerron van Vuuren e Yaw Penxe, que virou o placar a 6 minutos do fim. No apagar das luzes, Morné Steyn teve oportunidade de empatar a partida com penal para os Bulls, mas o veterano (quase sempre perfeito nos chutes) não acertou.



Em outro jogo importante pelo G4, os Lions venceram fora de casa os Cheetahs por 39 x 23. Os Lions se impuseram e só na reta final os Cheetahs esboçaram a reação. Andre Warner (2 vezes), os veteranos Willem Alberts e Jannie du Plessis marcaram os tries para os Lions, com Marvie Orie fechando a conta com o try final, que deu o quarto lugar na tabela ao time de Joanesburgo.

Por fim, o terceiro colocado Western Province (Stormers) se impôs sobre o Mpumalanga Pumas por 28 x 14.



Currie Cup – Campeonato Sul-Africano

Cheetahs 23 x 39 Lions

Sharks 32 x 29 Bulls

Western Province 28 x 14 Pumas

Equipe Cidade Jogos Pontos Bulls Pretória 9 33 Sharks Durban 8 28 Western Province (Stormers) Cid. do Cabo 9 26 Lions Joanesburgo 9 25 Cheetahs Bloemfontein 8 17 Pumas Nelspruit 9 11 Griquas Kimberley 8 5

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º colocado ao final de 6 rodadas = Campeão do Super Rugby Unlocked;

- 1º ao 4º colocados ao final de 12 rodadas = Semifinais da Currie Cup;