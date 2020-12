Tempo de leitura: 1 minuto

A edição 2020 do Rugby Europe Championship, informalmente conhecido como “Six Nations B”, ainda será concluída. A competição deveria ter tido seu encerramento em outubro, mas nova onda da pandemia fez com que a Rugby Europe (federação europeia) voltasse a adiar as partidas da rodada final.

Hoje, a entidade confirmou que os as partida que concluirão a competição serão jogada nos dias 6 e 7 de fevereiro. Os jogos que são: Romênia vs Bélgica, Geórgia vs Rússia e Espanha vs Portugal.

Com a conclusão as partidas, será conhecida a equipe que terminará em último lugar e que enfrentará a Holanda (campeã do “Six Nations C”) no dia 20 de fevereiro em playoff de rebaixamento/promoção.

Com isso, a edição 2021 do Rugby Europe Championship (que vale como Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023) terá início apenas no dia 06 de março. Parte das 5 rodadas será em março e a outra parte em julho, com as datas a serem confirmadas.

Classificação de 2020

Seleção Jogos Pontos Geórgia 4 19 Portugal 4 9 Espanha 4 9 Rússia 4 8 Bélgica 4 7 Romênia 4 5

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



- Último colocado em 2019 = Disputa de Repescagem contra o Rebaixamento contra o campeão do Rugby Europe Trophy;