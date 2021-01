Tempo de leitura: 2 minutos

O Six Nations europeu começará no dia 06 de fevereiro e restavam apenas dois países confirmarem suas listas de convocados: Irlanda e Itália.

A Irlanda, do técnico Andy Farrell, revelou seu elenco de 36 nomes para o torneio,com a volta do pilar Tadhg Furlong sendo a principal novidade. O time contará com 2 debutantes: o scrum-half Craig Casey, de 21 anos, do Munster, e o pilar Tom O’Toole, de 22 anos, do Ulster. O grande desfalque é o fullback e ponta Jacob Stockdale, lesionado.

Avançados: Dave Heffernan (Connacht), Rob Herring (Ulster), Ronan Kelleher (Leinster), Tadhg Furlong (Leinster), Cian Healy (Leinster), Dave Kilcoyne (Munster), Tom O’Toole (Ulster), Andrew Porter (Leinster), Tadhg Beirne (Munster), Ultan Dillane (Connacht), Iain Henderson (Ulster), Quinn Roux (Connacht), James Ryan (Leinster), Will Connors (Leinster), Caelan Doris (Leinster), Peter O’Mahony (Munster), Rhys Ruddock (Leinster), CJ Stander (Munster), Josh van der Flier (Leinster);

Linha: Craig Casey (Munster), Jamison Gibson-Park (Leinster), Conor Murray (Munster), Billy Burns (Ulster), Ross Byrne (Leinster), Jonathan Sexton (Leinster), Bundee Aki (Connacht), Chris Farrell (Munster), Robbie Henshaw (Leinster), Stuart McCloskey (Ulster), Garry Ringrose (Leinster), Andrew Conway (Munster), Keith Earls (Munster), Jordan Larmour (Leinster), Hugo Keenan (Leinster), James Lowe (Leinster), Shane Daly (Munster);

Itália tem 32 nomes para o Six Nations

Já a Itália, do técnico sul-africano Franco Smith, optou por um elenco bastante jovem, com direito a 4 debutantes: os primeiras linhas Daniele Rimpelli e Marco Manfredi, o segunda linha Riccardo Favretto (de 19 anos) e o centro (argentino de origem) Juan Ignacio Brex.

Os dois grandes nomes do país, o fullback Matteo Minozzi e o terceira linha Jake Polledri, estão fora do começo do Six Nations por conta de lesões. Braam Steyn e Marcelo Violi também foram cortados por questões físicas.

Avançados: Luca Bigi (Zebre), Gianmarco Lucchesi (Benetton), Pietro Ceccarelli (Brive, França), Danilo Fischetti (Zebre), Marco Manfredi (Zebre), Marco Riccioni (Benetton), Daniele Rimpelli (Zebre), Cherif Traoré (Benetton), Giosuè Zilocchi (Zebre), Riccardo Favretto (Benetton), Niccolò Cannone (Benetton), Marco Lazzaroni (Benetton), David Sisi (Zebre), Cristian Stoian (Zebre), Michele Lamaro (Benetton), Maxime Mbandà (Zebre), Johan Meyer (Zebre), Sebastian Negri (Benetton), Federico Ruzza (Benetton);

Linha: Callum Braley (Benetton), Guglielmo Palazzani (Zebre), Stephen Varney (Gloucester, Inglaterra), Tommaso Allan (Benetton), Carlo Canna (Zebre), Paolo Garbisi (Benetton), Juan Ignacio Brex (Benetton), Federico Mori (Zebre), Marco Zanon (Benetton), Mattia Bellini (Zebre), Monty Ioane (Benetton), Luca Sperandio (Benetton), Jacopo Trulla (Zebre);

Inglaterra sem Marler e Launchbury

Logo após o técnico Eddie Jones, da Inglaterra, anunciar sua lista de convocados para o Six Nations, o elenco da Rosa sofreu duas baixas por lesão: o pilar Joe Marler e o segunda linha Joe Launchbury. Para seus lugares foram chamados Charlie Ewels, do Bath, para a segunda linha, e o pilar debutante Tom West, do Wasps.

França perde Vakatawa

Na França, a rodada do Top 14 produziu novo revés. O centro Vakatawa se lesionou e está fora do início do Six Nations e para seu lugar foi chamado o jovem Pierre-Louis Barassi, de 22 anos, do Lyon.