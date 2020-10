Tempo de leitura: 2 minutos

O que não vai faltar nesse fim de semana é rugby na TV e internet, com a ESPN exibindo a volta do Six Nations e também amistosos internacionais, ao passo que o SporTV e o APP da Sudamérica Rugby têm o Sul-Americano.

Na sexta, a maratona começa com Escócia e Geórgia, o primeiro dos amistosos no Watch ESPN. No sábado, a ação começa na ESPN2 com a volta do Six Nations, com o duelo entre Irlanda e Itália, da penúltima rodada da competição.

Na sequência, pelo Watch ESPN tem ainda o mesmo duelo, Irlanda e Itália, pelo Women’s Six Nations. No mesmo horário, tem a grande final da Premiership inglesa entre Exeter Chiefs e Wasps. O dia se encerra com o amistoso entre França e Gales.

No domingo, olhos primeiro para o Watch ESPN de novo, que terá Escócia contra França pelo Women’s Six Nations, ao mesmo tempo que o amistoso masculino entre Inglaterra e Barbarians. Por fim, será a vez do SporTV (a definir o canal, provavelmente no SporTV 3) mostrar o Sul-Americano, com Brasil e Chile pela última rodada. Fechando a jornada, o APP da Sudamérca Rugby terá Uruguai e Argentina.

*Horários de Brasília

Six Nations

Seleção Jogos Pontos Inglaterra 4 13 França 4 13 Escócia 4 10 Irlanda 3 9 Gales 4 7 Itália 3 0

- Grand Slam = 3 pontos;

Women’s Six Nations

Seleção Jogos Pontos Inglaterra 4 19 França 3 11 Irlanda 3 9 Itália 2 4 Escócia 2 1 Gales 4 1

- Grand Slam = 3 pontos;

Equipe Apelido P J V E D 4+ -7 PP PC SP Uruguai Teros 4 1 1 0 0 0 0 25 17 8 Argentina Argentina XV 4 1 1 0 0 0 0 25 24 1 Chile Cóndores 1 1 0 0 1 0 1 24 25 -1 Brasil Tupis 0 1 0 0 1 0 0 17 25 -8

- Vitória = 4 pontos;

