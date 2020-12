Tempo de leitura: 2 minutos

O PRO14 confirmou sua expansão para PRO16 a partir da temporada 2021-22. Com isso, a liga que hoje conta com 4 times da Irlanda, 4 de Gales, 2 da Escócia e 2 da Itália passará a contar também com 4 times da África do Sul: Bulls, Lions, Sharks e Stormers, que deixaram neste ano o Super Rugby. Até 2020, a África do Sul contava com 2 times no PRO14, Kings e Cheetahs, que foram excluídos da competição.

Entretanto, a estreia de Bulls, Lions, Sharks e Stormers entre os europeus ocorrerá antes, já em abril. O PRO14 de 2020-21 foi encurtado e terá apenas 16 rodadas na primeira fase, seguida de uma grande final no dia 27 de março. Com isso, apenas 1 time de cada conferência do atual PRO14 avançará.

Os classificados à Heineken Champions Cup europeia serão conhecidos após as 16 rodadas, mas um playoff ainda poderá ser adicionado com esse fim (a ser anunciado).

Assim, em abril, maio e junho, será disputada a nova Rainbow Cup, envolvendo os 16 times, isto é, incluindo os 4 sul-africanos. Os times serão divididos em 2 grupos com 8 equipes cada, com 7 jogos para cada time (1 jogo contra cada time de seu grupo), seguido de uma grande final entre o melhor de cada grupo. Cada grupo terá 2 sul-africanos, 2 irlandeses, 2 galeses, 1 escocês e 1 italiano, com os grupos ainda a serem anunciados. O pontapé inicial marcado para o dia 17 de abril e a grande final para o dia 19 de junho.

No momento, Bulls, Lions, Sharks e Stormers estão jogando a Currie Cup (o Campeonato Sul-Africano), que se encerrará em janeiro.

Rainbow Cup? O nome não é novo

O nome Rainbow Cup faz referência ao apelido da África do Sul, “Rainbow Nation” (Nação Arco-Íris), mas também faz alusão ao fato de serem vários países reunidos na mesma competição.

Em 2005, Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul anunciaram a criação de uma “Rainbow Cup”, que teria 24 times dos 5 países. Naquele ano, a criação da Rainbow Cup era uma resposta desses países à dificuldade econômica de competirem com ingleses e franceses, do lado europeu, e aos horários ruins dos jogos contra australianos e neozelandeses, do lado sul-africano. Problemas que não são novos, claramente.

A Rainbow Cup chegou a ser oficialmente anunciada em 2005, mas acabou abandonada antes de ter seu pontapé inicial.

Classificação do atual PRO14

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Ulster Irlanda Belfast 8 38 Leinster Irlanda Dublin 7 35 Ospreys Gales Swansea 7 13 Dragons Gales Newport 6 13 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 8 9 Zebre Itália Parma 8 5 Conferência B Munster Irlanda Limerick/Cork 7 32 Connacht Irlanda Galway 6 19 Scarlets Gales Llanelli 7 16 Cardiff Blues Gales Cardiff 8 14 Edinburgh Escócia Edimburgo 7 10 Benetton Treviso Itália Treviso 7 3

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º colocado de cada conferência = Grande Final

- 3 primeiros colocados de cada conferência = classificação à Heineken Champions Cup europeia (a confirmar);