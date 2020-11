Tempo de leitura: 4 minutos

Austrália e Nova Zelândia vão negociando a criação de um novo Super Rugby para a Oceania, mas a liga conjunta sairá do papel apenas para 2022 provavelmente, quando já não houver restrições com relação ao COVID-19. Para 2021, os dois países organizarão novamente suas próprias versões do Super Rugby.

Nesta terça, a Nova Zelândia confirmou o calendário para o Super Rugby Aotearoa de 2021, que terá uma final após a temporada regular (novidade importante com relação a 2020).

A competição terá novamente 5 times: Blues, Chiefs, Hurricaners, Crusaders e Highlanders. O início será no dia 26 de fevereiro e a grande final no dia 8 de maio.

