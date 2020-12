Tempo de leitura: 3 minutos

A TIM acaba de renovar sua parceria com a Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) e estenderá o patrocínio às seleções feminina e masculina até o fim de 2022. Com isso, a operadora estará com as Yaras – como são conhecidas as jogadoras da equipe nacional – nos jogos de Tóquio no próximo ano. As atletas estrelam, inclusive, uma websérie sobre diversidade e inclusão já disponível nas redes sociais da empresa.

A série de minidocumentários “Jogue como uma Yara” foi desenvolvida pela Havas Plus e mostra a história de algumas atletas, apresentando suas superações e transformações individuais para serem reconhecidas praticando um esporte ainda pouco próximo dos brasileiros e cuja imagem é atrelada – principalmente – aos homens. Bianca Silva, a Bia, é uma das estrelas. Cria da comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, ela descobriu o esporte em um projeto social, em 2011, e chegou a desistir da carreira antes de se tornar uma das principais armas da seleção brasileira. Outro destaque é Isadora Cerullo, a Izzy. Primeira brasileira a se tornar embaixadora da Athlete Ally, grupo de defesa de atletas LGBTQI+ dentro do esporte, ela ficou conhecida por ter sido pedida em casamento pela namorada no gramado, após uma partida nos jogos do Rio de Janeiro, em 2016.

“As jogadoras e os jogadores das seleções de rugby representam em campo os valores da nossa marca – liberdade, respeito e coragem – e, por isso, estamos orgulhosos de renovar essa parceria. As Yaras vão além e incorporam também atributos de diversidade e inclusão, em linha com o programa que vem sendo desenvolvido na TIM com grupos de afinidade e outras iniciativas. Queremos reforçar a conexão do brasileiro com essa modalidade e apoiar os atletas em novas conquistas”, explica Ana Paula Castello Branco, diretora de Advertising e Brand Management da TIM Brasil.

A marca da TIM seguirá estampada nas costas dos uniformes das seleções feminina e masculina. Os Tupis acabam de voltar do Chile com o vice-campeonato do torneio Sul-Americano e disputam, no próximo ano, a repescagem mundial para os Jogos de 2021. Já as Yaras – garantidas na competição mundial de Tóquio – conquistaram, no fim de novembro, o 18ª título em 18 participações no Campeonato Sul-Americano da modalidade, realizado no Uruguai.

“Chegar à Brasil Rugby e iniciar o trabalho sabendo da extensão do apoio da TIM é algo importantíssimo. Demonstra o potencial social, de inclusão e de transformação que o nosso esporte tem na sociedade. Ficamos muito honrados com a continuidade dessa parceria tão fundamental para irmos mais longe com o Rugby brasileiro”, indica Mariana Miné, CEO da Confederação Brasileira de Rugby.





