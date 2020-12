Tempo de leitura: 3 minutos

É possível dizer que cinema e esporte são duas grandes paixões na vida de todas as pessoas. Seja por meio de um ou de outro, nós sempre procuramos uma dessas formas de entretenimento para relaxar e fugir de todos os problemas de uma rotina estressante.

E como não poderia ser diferente, ao passar dos anos, as duas artes acabaram se unindo e realizando grandes projetos. O resultado de tudo isso são centenas de filmes e documentários de sucesso que abordam diversas modalidades esportivas.

Alguns vão parar até na maior premiação do cinema mundial. Com o exemplo de superação esportiva em Free Solo, a obra que mostra a jornada do alpinista Alex Honnold venceu o Oscar de Melhor Documentário. Já Invictus rendeu duas indicações de melhor ator para as interpretações de Morgan Freeman como Nelson Mandela e Matt Damon como François Pienaar, lendário jogador de Rugby.

Pensando nisso, fizemos uma lista com cinco longas que falam sobre rugby e é claro que vamos começar com aquele que esteve presente na maior cerimônia do universo cinematográfico. Veja abaixo:

Invictus (2009)

Invictus é até hoje um dos filmes esportivos mais conhecidos do mundo, não por conta das duas indicações ao maior prêmio de cinema, mas sim por mostrar todo o poder do esporte em unir e transformar uma nação.

O longa, baseado em fatos reais, conta como Nelson Mandela reergueu um país após o Apartheid por meio do rugby. Com a chegada da Copa do Mundo de Rugby em 1995 na África do Sul, o líder utilizou o esporte para unir uma população que estava muito dividida por questões raciais.

O resultado foi um sucesso e ainda culminou com a conquista histórica do torneio pela África do Sul.

Les Fils à Jo (2011)

Imagine ser filho de uma lenda viva do rugby. O mais comum seria amar o universo da bola oval e querer seguir o caminho do pai rumo ao estrelato no esporte, certo? Bem, o filme Les Fils à Jo mostra que nem tudo é como parece.

A obra conta a história de um garoto que, apesar de estar imerso no universo do rugby, ainda não sabe se quer se tornar um atleta profissional.

Para incentivar o filho, seu pai cria uma equipe infantil e até contrata um All Black como treinador, mas mesmo assim acaba encontrando diversos obstáculos e conflitos pelo caminho.

Forever Strong (2008)

Forever Strong também é um filme que aborda o relacionamento de um pai com um filho no esporte. Rick Penning é um jovem rebelde, talentoso e capitão do time de rugby comandado por seu progenitor.

Apesar de seu dom, o garoto parece perdido em seu ego e acaba cometendo uma série de deslizes até ser detido pela segunda vez por dirigir embriagado. E é no centro de detenção juvenil que sua vida começa a mudar.

Rick acaba se tornando um detento exemplar e recebe então um convite para jogar na equipe rival de seu antigo time. A partir daí o garoto demonstra uma enorme evolução e aprende que para vencer no esporte, primeiro é preciso respeitar e vencer na vida.

This Sporting Life (1963)

This Sporting Life mostra a trajetória do personagem Frank Machin como estrela de jogador de rugby de uma equipe local da Inglaterra. O então minerador de carvão vê no esporte uma possibilidade de largar o duro trabalho na zona carvoeira e aposta todas as suas fichas em seu sucesso repentino.

A narração usa diversos flashbacks do ponto de vista de Frank para contar todos os passos de sua ascensão esportiva, suas frustrações amorosas e alguns problemas causados por seu temperamento forte e arrogante.

Mercenary (2016)

Mercenaire é um longa francês que mostra a história de Soane, um jovem caledônio de origem galesa que tinha o desejo de se tornar um grande jogador profissional de rugby na França.

Soane então contraria seu pai, deixa tudo para trás e vai em busca de seu sonho na capital. Pelo caminho, será necessário lutar contra o preconceito nacionalista da época e se reinventar no esporte para seguir com seu principal objetivo.