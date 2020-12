Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VIDEOS – Enquanto os reserva franceses lutavam heroicamente na Inglaterra, as grandes estrelas dos Blues brilhavam no Top 14. O La Rochelle (1°) jogando fora de casa não foi páreo para o Lyon (7°), que embolou o meio da tabela. Os atlânticos veem o Toulouse (2°) se aproximar, os occitanos com todas as suas estrelas em campo bateram fora de casa o Bayonne (9°). Na terceira colocação e com um jogo a menos o Racing (3°) venceu o Bordeaux (8°) na terra dos vinhos e pode assumir a liderança quando a tabela se igualar.

O La Rochelle tropeçou fora batido pelo Lyon por 22 a 18. Os atlânticos, buscando preservar o elenco viajaram com uma equipe mista, mesmo assim dando muito trabalho para os donos da casa, com destaque par o fullback Arthur Retiére. Um jogo muito físico, como é característica de ambas as equipes foi disputado até final, quando os visitantes desperdiçaram uma boa chance de ataque. A combinação de resultados mantém o La Rochelle na liderança, mas a equipe ainda pode ser ultrapassada pelas equipes com jogos a menos, o Lyon segue subindo na tabela.

A desgraça de uns é a alegria de outros, o Toulouse celebrou a volta de suas estrelas, que por um acordo entre clubes e federação não jogaram a final da Nations Cup, com uma boa vitória fora de casa sobre o Bayonne por 24 a 20. A chuva prejudicou o espetáculo, mas os occitanos mostraram que também sabem jogar em condições adversas. O resultado mantém o Toulouse na segunda posição, a dois pontos do líder, o importante porém é que com três vitória seguidas a equipe vai confiante para a estreia na Champions Cup.

Debaixo de muita chuva o Racing bateu fora de casa o Bordeaux por 17 a 12. As condições climáticas atrapalharam a partida com as equipe preferindo jogar de maneira conservadora, trocando incríveis 60 chutes durante o jogo. O time da terra dos vinhos liderava até os minutos finais quando um belo try do ponta Teddy Thomas deu a vitória para os parisienses. Com um jogo a menos o Racing ainda pode superar o líder La Rochelle enquanto o Bordeaux estaciona na tabela.

O Montpellier (11°) venceu pela primeira vez fora de casa, batendo o Clermont (6°) por 21 a 15 em uma das piores partidas da competição. Em má fase o Montpellier adotou uma postura pragmática apostando em uma defesa forte e aproveitando todas as oportunidades de anotar pontos com os pés do jovem abertura, de apenas 18 anos, Louis Foursans Bourdette. O resultado é decepcionante para o Clermont que perde uma boa oportunidade, com dois jogos a menos, de encostar nos líderes. A vitória é fundamental para o moral da equipe de Montpellier, que aos poucos se afasta da zona de rebaixamento. Enquanto os amarelos veem o topo da tabela mais longe.

Em Paris o Stade Français (5°) venceu um jogo louco contra o Toulon (7°), com direito a nove trocas de liderança e que terminou 24 a 23 para os donos da casa. Apesar da emoção o encontro entre dois dos elencos mais caros do Top 14 foi tecnicamente fraco com muitos erros dos dois lados. O resultado embola o meio da tabela com Stade Français e Toulon empatados com 28 pontos.

O Castres (12°) entrou em campo, fora de casa, para enfrentar o Pau (10°) sabendo que precisa de uma vitória para não passar a semana na zona de rebaixamento. E os jogadores não decepcionaram atuando de forma pragmática e coletiva o time anotou dois tries para vencer o jogo por 17 a 13. O resultado mantém o Castres fora da zona, por pelo menos mais uma rodada, e afunda a Section Paloise na crise, que completa o sexto jogo sem vencer, o terceiro em casa.

O Agen (14) recebeu o Brive (13°) para o duelo dos desesperados. Uma partida tensa que terminou sem tries com os visitantes vencendo por 15 a 6. O Brive se apoiou em um bom dia do fullback Thomas Laranjeira que anotou todos os pontos das equipes, quatro penais e um drop. A partida era considerada por muitos a ultima oportunidade do Agen, que com apenas dois pontos precisa de um milagre para se salvar. A vitória não foi suficiente para o Brive sair da zona de rebaixamento, já que o seu rival direto, o Castres também venceu.

Top 14 – Campeonato Francês 2020-21

Clermont 15 x 21 Montpellier

Bordeaux 12 x 17 Racing

Agen 6 x 15 Brive

Bayonne 20 x 24 Toulouse

Lyon 22 x 18 La Rochelle

Pau 13 x 17 Castres

Stade Français 24 x 23 Toulon

Clube Cidade Jogos Pontos La Rochelle La Rochelle 11 35 Toulouse Toulouse 11 33 Racing Paris 10 32 Clermont Clermont-Ferrand 9 28 Stade Français Paris 10 28 Lyon Lyon 9 28 Toulon Toulon 10 28 Bordeaux-Bègles Bordeaux 10 24 Bayonne Bayonne 11 21 Montpellier Montpellier 8 17 Pau Pau 11 17 Castres Castres 9 15 Brive Brive-la-Gaillarde 10 14 Agen Agen 11 2

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;