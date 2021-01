Tempo de leitura: 6 minutos

Nesse fim de semana, terá início a edição 2021 da Top League, o Campeonato Japonês de Rugby, recheado de craques internacionais.

Após o cancelamento do campeonato de 2020, a temporada será a última da liga atual e contará com nada menos que 25 times, todos vinculados a grandes empresas do país. Em 2022, será lançada uma nova liga, 100% profissional, que terá seus participantes definidos justamente após a edição 2021.

O pontapé inicial será nesse sábado, dia 16.

Times, favoritos e destaques



Quer uma lista completa dos principais jogadores de cada time japonês? São muitos nomes que você conhece do Super Rugby e das ligas europeias que hoje atuam no Japão.

O atual campeão é o Kobelco Steelers, ex equipe de Dan Carter, que ajudou o time de Kobe a erguer a taça em 2019. O time segue recheado de All Blacks: Brodie Retallick, Ben Smith e Aaron Cruden. O treinador dos Steelers é o neozelandês Wayne “The Professor” Smith, que comandou os All Blacks em 2000-01 e é considerado um dos grandes do país. Os grandes concorrentes são Suntory Sungoliath, maior campeão do país, e agora abrilhantado por Beauden Barrett, o reforçado Toyota Verblitz (de Kieran Read, Michael Hooper e Willie Le Roux) e o tradicional Panasonic Wild Knights (de Shota Horie, Hadleigh Parkes e George Kruis). Correm por fora o velho campeão Toshiba Brave Lupus (de Michael Leitch), o reforçado Kubota Spears (de Malcolm Marx, Bernard Foley e Ryan Crotty) e o Yamaha Jubilo (de Ayumu Goromaru… lembra dele?).

Canon Eagles Destaques: Jesse Kriel (África do Sul), Fumiaki Tanaka (Japão), Yu Tamura (Japão), SP Marais (África do Sul), Kobus van Dyk (África do Sul), Yusuke Niwai (Japão);

Chugoku Red Regulions Destaques: Taro Nishikawa (Japão);

Coca-Cola Red Sparks Destaques: Ben Lucas (Austrália), Will Tupou (Japão);

Hino Red Dolphins Destaques: Augustine Pulu (Nova Zelândia), Takuma Asahara (Japão), Takeshi Kizu (Japão), Jack Debreczeni (Austrália), Gilles Kaka (Nova Zelândia)

Honda Heat Destaques: Koo Ji-Won (Japão), Franco Mostert (África do Sul), Matt Duffie (Nova Zelândia);

Kamaishi Seawaves Destaques: Sam Henwood (Nova Zelândia), Tomasi Soqeta (Fiji);

Kintetsu Liners Destaques: Will Genia (Austrália), Quade Cooper (Austrália), Andries Coetzee (África do Sul);

Kobelco Steelers Destaques: Brodie Retallick (Nova Zelândia), Aaron Cruden (Nova Zelândia), Ben Smith (Nova Zelândia), Hayden Parker (Nova Zelândia), Richard Buckman (Nova Zelândia), Timothy Lafaele (Japão), Ryohei Yamanaka (Japão), Ataata Moeakiola (Japão), Isileli Nakajima (Japão), Atsushi Hiwasa (Japão);

Kubota Spears Destaques: Malcolm Marx (África do Sul), Bernard Foley (Austrália), Ryan Crotty (Nova Zelândia), Gerhard van den Heever (África do Sul), Lappies Labuschagné (Japão), Sione Vatuvei (Japão), Harumichi Tatekawa (Japão);

Kurita Water Gush Destaques: Ned Hanigan (Austrália), Wycliff Palu (Austrália), Tom English (Austrália), Andrew Deegan (Austrália);

Kyuden Voltex Kyushu Destaques: Phil Burleigh (Escócia), Lachlan McCaffrey (Austrália);

Mazda Blue Zoomers Destaques: Tevita Koloamatangi (Tonga), Sam Christie (Nova Zelândia);

Mitsubishi Dynaboars Destaques: Colin Slade (Nova Zelândia), Jackson Hemopo (Nova Zelândia);

Munakata Sanix Blues Destaques: Paddy Ryan (Austrália), James Moore (Japão), Kosei Ono (Japão), Karne Hesketh (Japão), Lomano Lemeki (Japão);

NEC Green Rockets Destaques: Jack Lam (Samoa), Alex Goode (Inglaterra), Benhard Janse van Rensburg (África do Sul), Andrew Kellaway (Austrália);

NTT-Docomo Red Hurricanes Destaques: TJ Perenara (Nova Zelândia), Owen Williams (Gales), Makazole Mapimpi (África do Sul), Franco Marais (África do Sul), Tom Marshall (Nova Zelândia), Wimpie van der Walt (Japão);

NTT Shining Arcs Destaques: Greig Laidlaw (Escócia), Christian Lealiifano (Austrália), Liam Gill (Austrália), Amanaki Mafi (Japão), Jimmy Tupou (Nova Zelândia), Akihito Yamada (Japão);

Panasonic Wild Knights Destaques: George Kruis (Inglaterra), Hadleigh Parkes (Gales), Asaeli Ai Valu (Japão), Keita Inagaki (Japão), Shota Horie (Japão), Atsushi Sakate (Japão), Shunsuke Nunomaki (Japão), Rikiya Matsuda (Japão), Kenki Fukuoka (Japão), Keisuke Uchida (Japão), Yoshikazu Fujita (Japão), Ryuji Noguchi (Japão);

Ricoh Black Rams Destaques: Elliot Dixon (Nova Zelândia), Joe Tomane (Austrália), Matt Lucas (Austrália), Michael Broadhurst (Japão);

Shimizu Blue Sharks Destaques: Luke McAlister (Nova Zelândia), Pekahou Cowan (Austrália), Garth April (África do Sul);

Suntory Sungoliath Destaques: Beauden Barrett (Nova Zelândia), Samu Kerevi (Austrália ), Sean McMahon (Austrália), Tevita Li (Nova Zelândia), Will Chambers (Austrália), Takuya Kitade (Japão), Hendrik Tui (Japão), Yutaka Nagare (Japão), Ryoto Nakamura (Japão);

Toshiba Brave Lupus Destaques: Matt Todd (Nova Zelândia), Seta Tamanivalu (Nova Zelândia), Tom Taylor (Nova Zelândia), Michael Leitch (Japão), Masataka Mikami (Japão), Yoshitaka Tokunaga (Japão), Tim Bateman (Nova Zelândia);

Toyota Industries Shuttles Destaques: Freddy Burns (Inglaterra), Tusi Pisi (Samoa);

Toyota Verblitz Destaques: Willie Le Roux (África do Sul), Michael Hooper (Austrália), Kieran Read (Nova Zelândia), Jason Jenkins (África do Sul), Kaito Shigeno (Japão), Yusuke Kizu (Japão), Male Sa’u (Japão), Lionel Cronjé (África do Sul), Rob Thompson (Nova Zelândia);

Yamaha Jubilo Destaques: Kwagga Smith (África do Sul), Ayumu Goromaru (Japão), Uwe Helu (Japão), Takeshi Hino (Japão), Viliami Tahituʻa (Tonga);



Preparação para a nova liga

A liga de 2022 será a primeira 100% profissional. Hoje, os times japoneses mesclam atletas profissionais com jogadores japoneses semi profissionais, que dividem seu tempo entre o rugby e empregos convencionais. Além disso, os times da Top League representam empresas e não cidades.

Para o ano que vem, as equipes passarão a representar cidades ou região, ainda que mantendo seus vínculos com as empresas, e todos os atletas japoneses estarão focados por completo no rugby.

Por isso, a primeira divisão contará com pelo menos equipes (entre 8 e 12), as serão selecionadas pelos pelos resultados de 2021, contando que cumpram com os requisitos de profissionalização do esporte. As demais equipes jogarão as novas 2ª e 3ª divisões, de acordo com suas condições.

Fórmula de disputas

Os 25 times foram divididos em 3 grupos na 1ª fase:

Clube Cidade Jogos Pontos Grupo Vermelho Honda Heat Suzuka (Mie) Kobelco Steelers Kobe Mitsubishi Dynaboars Sagamihara (Kanagawa) Munakata Sanix Blues Munakata (Fukuoka) NTT Shining Arcs Urayasu (Chiba) Suntory Sungoliath Tokyo Toshiba Brave Lupus Tokyo Toyota Verblitz Toyota (Aichi) Grupo Branco Canon Eagles Yokohama (Kanagawa) Hino Red Dolphins Hino (Tokyo) Kubota Spears Narita (Chiba) NEC Green Rockets Kashiwa (Chiba) NTT-Docomo Red Hurricanes Osaka Panasonic Wild Knights Kumagaya (Saitama) Ricoh Black Rams Tokyo Yamaha Jubilo Iwata (Shizuoka) Grupo Challenge Chugoku Red Regulions Hiroshima Coca-Cola Red Sparks Fukuoka Kamaishi Seawaves Kamaishi Kintetsu Liners Higashiosaka (Osaka) Kurita Water Gush Atsugi (Kanagawa) Kyushu Kyuden Voltex Fukuoka Mazda Blue Zoomers Hiroshima Shimizu Blue Sharks Yokohama (Kanagawa) Toyota Industries Shuttles Kariya/Nagoya (Aichi)

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- Todos os times dos Grupos Vermelho e Branco + 4 melhores do Grupo Challenge avançam à 2ª fase

Na 2ª fase, os 20 classificados serão divididos em 4 grupos com 5 equipes cada, com jogos em março e abril. O mata-mata, incluindo a final, será em maio;

Ao final da competição, serão confirmados quais times jogarão a nova liga profissional em 2022.

1ª rodada

Os jogos da abertura são os seguintes:

Dia 16/01: Toshiba Brave Lupos x NTT Shining Arcs Kubota Spears x Mitsubishi Dynaboars Toyota Verblitz x Suntory Sungoliath Hino Red Dolphins x NTT-Docomo Red Hurricanes Kobelco Steelers x Yamaha Jubilo

Dia 17/01: Ricoh Black Rams x Canon Eagles Panasonic Wild Knights x NEC Green Rockets Honda Heat x Munakata Sanix Blues



O Grupo Challenge começará no dia 23.

