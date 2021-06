Tempo de leitura: 3 minutos

No próximo dia 26 de junho, Brasil e Paraguai abrirão as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 na América do Sul. O jogo deverá ocorrer com portões fechados em São José dos Campos (com transmissão da ESPN) e não dará margens a erros: quem perder, será eliminado; quem vencerá, avançará à segunda fase.

Nesta terça-feira, a comissão técnica encabeçada por Fernando Portugal confirmou a lista preliminar com 36 jogadores, dos quais 28 defenderam os Cobras ao longo da SLAR 2021. Apenas 1 jogador que defendeu os Cobras na SLAR ficou de fora, o primeira linha Brendon. Outros 4 jogadores que não foram a campo pela SLAR foram convocados: Kauã, Caminhoneiro e Devon, que estiveram na lista preliminar da SLAR, e De Wet, que retorna à seleção após dois anos.

Por fim, mais 4 atletas que atuam no exterior foram chamados: o primeira linha “Nelson” Rebolo, que atua na Major League Rugby norte-americana, pelo United New York; o terceira linha Felipe Rosa, que joga pelo Benfica, de Portugal; o segunda linha Matteo Dell’Acqua, do Valorugby Emilia, semifinalista do Top 10, a 1ª divisão italiana; e o centro e ponta Lorenzo Massari, do Colorno, também do Top 10 italiano.

Adrio Luiz de Melo (Pasteur/Cobras🇧🇷)

Alexandre Alves (Desterro/Cobras🇧🇷)

André “Buda” Arruda (Desterro/Cobras🇧🇷)

Arthur Bergo (Pasteur/Cobras🇧🇷)

Caique Silva (São José/Cobras🇧🇷)

Cleber “Gelado” Dias (Poli/Cobras🇧🇷)

Daniel Sancery (São José/Cobras🇧🇷)

Daniel “Maranhão” Lima (Poli/Cobras🇧🇷)

Devon Muller (Pasteur🇧🇷)

Douglas Rauth (Curitiba/Cobras🇧🇷)

Endy Willian Pinheiro (Curitiba/Cobras🇧🇷)

Felipe Rosa (Benfica🇵🇹)

Felipe Gonçalves (Pasteur/Cobras🇧🇷)

Felipe Sancery (São José/Cobras🇧🇷)

Gabriel Paganini (Band Saracens/Cobras🇧🇷)

Gabriel Zurka Quirino (São José/Cobras🇧🇷)

Henrique “Caminhoneiro” Ferreira (Pasteur)

Jacobus De Wet Van Niekerk (Poli🇧🇷)

Jardel Vettorato (Farrapos/Cobras🇧🇷)

Joel Ramirez (Jacareí/Cobras🇧🇷)

Josh Reeves (Poli/Cobras🇧🇷)

Kauã Guimarães (Pasteur🇧🇷)

Laurent Bourda-Couhet (Band Saracens/Cobras🇧🇷)

Leonardo “Neymar” Silva (São José/Cobras🇧🇷)

Leonel Moreno (São José/Cobras🇧🇷)

Lorenzo Massari (Colorno🇮🇹)

Lucas Abud (Poli/Cobras🇧🇷)

Lucas Spago (Pasteur/Cobras🇧🇷)

Lucas “Zé” Tranquez (Poli/Cobras🇧🇷)

Matheus Augusto Claudio (Jacareí/Cobras🇧🇷)

Matheus “Blade” Rocha (Jacareí/Cobras🇧🇷)

Matteo Dell’Acqua (Valorugby Emilia🇮🇹)

Moisés Duque (São José/Cobras🇧🇷)

Robert Tenório (Poli/Cobras🇧🇷)

Wilton “Nelson” Rebolo (United New York🇺🇸)

Yan Rosetti (Pasteur/Cobras🇧🇷)