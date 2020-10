Tempo de leitura: 4 minutos

Saudades de Wallabies contra All Blacks? Nesse sábado tem mais do grande clássico da Oceania, com transmissão ao vivo da ESPN. Será o terceiro confronto entre Austrália e Nova Zelândia no ano e também o jogo de abertura do Tri Nations (a competição entre Austrália, Nova Zelândia e Argentina que substitui o Rugby Championship após a desistência da África do Sul).

Os dois primeiros confrontos entre australianos e neozelandeses foram em solo neozelandês e tiveram um empate no primeiro encontro alvissareiro para os Wallabies) e uma vitória convincente (27 x 07) dos All Blacks no jogo seguinte. Com isso, uma vitória neozelandesa nesse sábado garantirá o título da Bledisloe Cup (a taça dada ao vencedor dos confronto anuais entre All Blacks e Wallabies) para a Nova Zelândia. Agora, o desafio será na Austrália, sendo que os australianos não conquistam a Bledisloe Cup desde 2002. A vitória manteria os Wallabies vivos na briga pela taça, que seria decidida no jogo final (o quarto) no dia 7 de novembro.

Para o terceiro encontro do ano com os All Blacks, Dave Rennie, treinador dos Wallabies, fez alterações importantes no seu time, após a decepção do desempenho no jogo passado. O pack de forwards, liderado pelo capitão Michael Hooper, não teve mudanças significativas, com Paenga-Amosa seguindo com a camisa 2 e Harry Wilson conquistando de vez a camisa 8. Nic White continua como o scrum-half titular e terá o debutante Noah Lolesio como camisa 10, apostando finalmente na dupla criativa de sucesso com os Brumbies. Outra novidade é a dupla de centros dos Reds que ganhou espaço, com Petaia retornando com a camisa 13 para jogar ao lado de outro debuante, Simone. Tanto Lolesio como Simone terão a missão desafiadora de substituírem os lesionados James O’Connor e Matt Toomua (em especial Lolesio, pois O’Connor vinha sendo a referência dos Wallabies neste ano, com grandes atuações). Dane Haylett-Petty, por fim, será outro retorno importante, recuperando a camisa 15.

Ian Foster, técnico dos All Blacks, manteve a base do time que venceu os Wallabies no jogo passado. Novamente, Richie Mo’unga será o abertura e Beauden Barrett o fullback, com Jordie Barrett e Caleb Clarke nas pontas e Lienert-Brown e Goodhue como a dupla de centros (Laumape, finalmente retornando, estará no banco, assim como Rieko Ioane, que perdeu posição como titular). As novidades estão no no pack, com Sotutu ganhando a posição de Ardie Savea como oitavo para jogar ao lado do capitão Sam Cane e de Frizell, que se firma como asa titular. Os olhares estarão também sobre a primeira linha, com uma nova combinação de trio: Ofa Tuungafasi, Dane Coles e Karl Tu’inukuafe (já que Joe Moody está lesionado).

O duelo será verdadeiro tira teima para a situação dos dois países, após os All Blacks terem desapontado no primeiro encontro e os Wallabies o mesmo no segundo embate. A quebra do longo jejum de título seria crucial para o futuro imediato do rugby australiano, que vive no inferno fora de campo, ao passo que os All Blacks têm a pressão eterna de manterem o desempenho, ainda mais agora após a troca de head coach.

Dia 31/10 – 05h40 – Austrália x Nova Zelândia, em Sydney – ESPN AO VIVO / Reprise: 11h30

Árbitro: Ben O’Keefe (Nova Zelândia)

Histórico: 168 jogos, 116 vitórias da Nova Zelândia, 44 vitórias da Austrália e 8 empates. Último jogo: Nova Zelândia 27 x 07 Austrália, em 2020 (Bledisloe Cup);

Austrália: 15 Dane Haylett-Petty, 14 Filipo Daugunu, 13 Jordan Petaia, 12 Irae Simone, 11 Marika Koroibete, 10 Noah Lolesio, 9 Nic White, 8 Harry Wilson, 7 Michael Hooper (c), 6 Ned Hanigan, 5 Matt Philip, 4 Lukhan Salakaia-Loto, 3 Allan Alaalatoa, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1James Slipper;

Suplentes: 16 Jordan Uelese, 17 Scott Sio, 18 Taniela Tupou, 19 Rob Simmons, 20 Fraser McReight, 21 Tate McDermott, 22 Reece Hodge, 23 Hunter Paisami;

Nova Zelândia: 15 Beauden Barrett, 14 Jordie Barrett, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Jack Goodhue, 11 Caleb Clarke, 10 Richie Mo’unga, 9 Aaron Smith, 8 Hoskins Sotutu, 7 Sam Cane (c), 6 Shannon Frizell, 5 Sam Whitelock, 4 Patrick Tuipulotu, 3 Ofa Tuungafasi, 2 Dane Coles, 1 Karl Tu’inukuafe;

Suplentes: 16 Codie Taylor, 17 Alex Hodgman, 18 Tyrel Lomax, 19 Scott Barrett, 20 Dalton Papalii, 21 TJ Perenara, 22 Ngani Laumape, 23 Rieko Ioane;

Calendário

Dia 07/11 – Austrália x Nova Zelândia, em Brisbane

Dia 14/11 – Nova Zelândia x Argentina, em Sydney

Dia 21/11 – Austrália x Argentina, em Newcastle

Dia 28/11 – Nova Zelândia x Argentina, em Newcastle

Dia 05/12 – Austrália x Argentina, em Sydney