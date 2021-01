Tempo de leitura: 3 minutos

Grande novidade vinda do rugby italiano. O brasileiro Lorenzo Massari, centro/ponta dos Tupis, acaba de se transferir para o Colorno, clube do Top 10, a 1ª divisão do Campeonato Italiano. A sua estreia será nesse sábado e justamente contra o Valorugby Emilia, de outro Tupi, o segunda linha Matteo Dell’Acqua.

Os dois clubes são vizinhos e rivais, fazendo o dérbi da região da Emilia. Dell’Acqua e Massari serão titulares de seus times, com jogo sendo exibido ao vivo no Facebook:





Massari é nascido em São Paulo e estava jogando pelo Parabiago, clube da Serie A (2ª divisão italiana), já tendo 12 jogos oficiais pelos Tupis. “Apesar de ter feito apenas um treino, senti uma grande vontade dos meus companheiros de me integrarem imediatamente no grupo”, comenta Massari. “As instalações que o clube coloca à nossa disposição são esplêndidas e fiquei agradavelmente surpreendido com a organização. Como objetivo pessoal me proponho a dar a melhor contribuição possível para a equipe. Acho que almejar estar entre as 6 melhores forças do Campeonato é um objetivo alcançável. Agradeço ao Rugby Colorno pela oportunidade”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rugby Colorno (@rugbycolorno)

- Continua depois da publicidade -

A tabela de classificação do Top 10 no momento é a seguinte:

Clube Cidade Jogos Pontos Rovigo Rovigo 8 26 Valorugby Emilia Reggio Emilia 7 23 Petrarca Padova 5 21 Calvisano Calvisano 6 19 Mogliano Mogliano Veneto 6 14 Colorno Colorno 7 12 Lyons Piacenza 9 12 Viadana Viadana 6 11 Fiamme Oro Roma 6 10 Lazio Roma 4 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

- 10º colocado - Rebaixamento