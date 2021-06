Tempo de leitura: 3 minutos

Nesse domingo, 02h00 da manhã pelo horário de Brasília, a Seleção Brasileira Masculina de Rugby League irá a campo na Austrália em jogo válido pelo Ranking Mundial.

Os Carcarás brasileiros, que estão no 41º lugar do Ranking, encararão as Filipinas no estádio Kensington Oval, em Sydney, com transmissão ao vivo na BarTV (clique aqui).

International Rugby League returns this Sunday when @BrasilRugbyXIII take on @PhilippinesNRL. If you can’t make it to the game, you can catch all the action live at bartvsports. https://t.co/uSz7e85hM6 — BarTV Sports (@BarTVsports) June 11, 2021



O time filipino (apelidado de Tamaraws, uma espécie local de búfalo) já não está mais ranqueado, mas o jogo valerá seu retorno ao Ranking. Para o Brasil, a vitória poderá permitir que o Brasil alcance ou ultrapasse o 35º lugar. As duas seleções serão formadas por atletas radicados na Austrália, com os Carcarás contando com 10 jogadores nascidos no Brasil e 5 são nascidos na Austrália com pais brasileiros. Já os Tamaraws terão apenas 2 atletas nascidos nas Filipinas.

- Continua depois da publicidade -

Os Carcarás já estão escalados. Entre os mais conhecidos do público brasileiro, estão Mark Jackson, ex Desterro e Seleção Brasileira de Rugby Union (que é capitão e treinador dos Carcarás), e Ravi Araújo (ex Guanabara, Brasília, entre outros). Outro destaque é Dylan Nunes, com experiência no equivalente à segunda divisão do Rugby League australiano.

An environmental engineer and data technician will make their International Rugby League debuts this Sunday, when @BrasilRugbyXIII faces the @PhilippinesNRL in Sydney for the Magellan Trophy. 📝 https://t.co/aaPKHqA886 #RugbyLeague #IntRL #Brasil #Philippines — Asia Pacific Rugby League (@asiapacificrl) June 10, 2021

Dia 13/06 – 02h00 (hora de Brasília) – 🇧🇷Brasil x Filipinas🇵🇭, em Sydney

Brasil: 1 Steven Braga, 2 Vinícius Guedes Silva, 3 Donovan Barreira, 4 Ravi Araújo, 5 Paulo Rúbia, 6 Pedro Guzzo, 7 Dylan Nunes (vc), 8 Mark Jackson (c), 9 Simon de Araújo, 10 Connor Howison, 11 Juan Casanova Campina, 12 Heitor Fleury, 13 Hector Hilberto;

Interchange: 14 Rubens Gomes, 15 Heitor Hilberto, 16 Ricardo Levy, 17 Rafael Melo, 18 Rodrigo Rezende;

Ranking Mundial do Rugby League masculino