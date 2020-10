Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Gallagher Premiership inglesa teve nesse domingo a última rodada de sua temporada regular, que teve Wasps e Bristol Bears vencendo e garantindo suas classificações às semifinais. Os dois clubes se somaram ao Exeter Chiefs, que já estava classificado.

A outra vaga ficará entre Bath e Sale Sharks. O Bath empatou com o Saraces nesse domingo e agora depende do resultado do Sale Sharks, que enfrentará o Worcester na quarta-feira. O jogo foi adiado por conta de surto de COVID-19 entre atletas do Sale.

As semifinais serão no próximo fim de semana, com os confrontos aguardando o jogo dos Sharks para serem conhecidos.

- Continua depois da publicidade -

A rodada decisiva

Os Wasps garantiram vaga ao atropelarem o líder e já classificado Exeter Chiefs, que foi a campo com seus reservas. 46 x 05 construídos com 6 tries para os Wasps, com direito a dois do scrum-half reserva Vellacott. Jacob Umaga foi destaque com bela try e Malakai Fekitoa novamente criou barulho.



O Bristol Bears fez sua parte e se impôs sobre o London Irish por 36 x 07, em jogo que começou com Radradra marcando seu try para os Bears. Porém, o Irish dificultou para o Bristol e o try do bônus saiu apenas no lance final, com Will Capon.



Os Bears celebraram o tropeço do Bath, que deixou sua vitória sobre o Saracens escapar, com o duelo acabando em empate de 17 x 17, péssimo para o Bath. A partida foi a última dos Saracens no ano e o clube espera agora a definição da tabela da segunda divisão, que poderá começar somente em 2021, por conta dos reflexos econômicos da pandemia nos clubes menores. O jogo começou com o Bath abrindo 14 x 03 no primeiro tempo com tries de Obano e Spencer, mas viu os Sarries reagiram no segundo tempo com um penal try aos 63′ e try decisivo de Swinson aos 72′.



Já o duelo entre Harlequins e Leicester Tigers já não valia mais nada e acabou com vitória esperada dos Quins por 32 x 26, impondo aos Tigers, maiores campeões da história da Premiership, sua pior temporada até hoje. Do lado dos Quins, o jogo foi o último de Chris Robshaw, que se transferiu para o San Diego Legion, da Major League Rugby norte-americana.





Gloucester e Northampton cancelado, Sale e Worcester adiado



Os outros dois jogos que seriam neste domingo não foram realizados por conta de novo surto de COVID-19 entre os clubes. O duelo entre Sale Sharks e Worcester Warriors acabou adiado para quarta-feira e, com isso, a última vaga nas semifinais terá que aguardar até quarta-feira para ser definida. O Bath torce por uma derrota, empate ou W. O. do lado do Sale, ao passo que os Sharks precisam apenas de simples vitória.

Por outro lado a partida já não servirá para o Worcester, que viu suas chances de classificação à Heineken Champions Cup europeia acabarem por conta do cancelamento do duelo entre Gloucester e Northampton Saints. Sem poder colocar em campo jogadores suficientes de primeira linha, por conta de surto de infecções em seu elenco, os Saints deram W.O. Com isso, com a vitória, o Gloucester teve classificação à competição europeia assegurada.

Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Leicester Tigers 26 x 36 Harlequins

London Irish 07 x 36 Bristol Bears

Saracens 17 x 17 Bath

Wasps 46 x 05 Exeter Chiefs

Gloucester 20 x 00 Northampton Saints – W.O.

Sale Sharks x Worcester Warriors – adiado para dia 14/10



Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 22 74 Wasps Coventry 22 71 Bristol Bears Bristol 22 69 Bath Bath 22 67 Sale Sharks Salford (Manchester) 21 64 Harlequins Londres 22 51 Gloucester Gloucester 22 46 Northampton Saints Northampton 22 42 Worcester Warriors Worcester 21 37 London Irish Londres 22 34 Leicester Tigers Leicester 22 29 Saracens* Londres 22 -38

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;



* O Saracens foi declarado rebaixado por conta de quebra do teto salarial da liga nas últimas 3 temporadas;