ARTIGO COM VÍDEO – Os Sharks irão a campo nessa quarta-feira contra os British and Irish Lions. Porém, o time de Durban foi a campo na última semana pela Currie Cup sul-africana e o resultado não foi o esperado: derrota de 32 x 31 em jogaço contra o Western Province, representante dos Stormers na competição.

O WP venceu no fim com Tim Swiel perfeito nos chutes, arrematando o penal da vitória aos 77′.







No outro duelo da rodada, o Mpumalanga Pumas venceu o Griquas por suados 26 x 22 e segue brigando pela liderança.

Currie Cup – Campeonato Sul-Africano

Pumas 26 x 22 Griquas

Western Province 32 x 31 Sharks

Equipe Cidade principal Jogos Pontos Western Province (Stormers)* Cidade do Cabo 3 11 Pumas Nelspruit 3 10 Bulls Pretória 3 10 Sharks Durban 2 7 Griquas Kimberley 3 6 Lions Joanesburgo 2 5 Cheetahs Bloemfontein 2 0

*Na Currie Cup, os Stormers assumem a marca tradicional "Western Province"



- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º ao 4º colocados = Semifinais;

- 7º colocado = Repescagem de Promoção/Rebaixamento contra o campeão da 2ª divisão;