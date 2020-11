Tempo de leitura: 1 minuto

A Seleção Brasileira Feminina jogará nos dias 28 e 29 de dezembro o Campeonato Sul-Americano Feminino de Sevens no Uruguai. A competição será parte também do tradicional Torneio Valentin Martinez e o Brasil já teve seu elenco confirmado pelo técnico Will Broderick.

O elenco tem algumas ausências notáveis, como Raquel e Izzy, ao passo que Tchubata e Gabriela são novidades.

O Brasil estará no Grupo A com Paraguai, Uruguai e Chile, ao passo que Argentina, Colômbia, Peru e Costa Rica jogarão no Grupo B. O torneio terá transmissão pelo APP da Sudamerica Rugby

Convocadas:

Aline Furtado – USP

Beatriz “Baby” Futuro – Niterói

Bianca Silva – Leoas

Claudinha Teles – Niterói

Gabriela Lima – Charrua

Leila Silva – Leoas

Luiza Campos – Charrua

Marcelle Souza – Charrua

Mariana Nicolau – São José

Rafaela Zanellato – Curitiba

Thalia “Mulan” Costa – Delta

Thalita “Tchubata” Costa – Delta