Apenas uma partida movimenta a Série B nesse fim de semana, mas emoção não vai faltar no duelo entre Piratas e ABC quando a bola subir nesse sábado em Americana.

Separados por apenas dois pontos, Piratas e Carneiros são adversários diretos por uma das duas vagas que ainda restam (Engenharia Mackenzie e São Carlos se garantiram na semana passada), e com apenas mais 15 pontos em jogo paras as equipes, um triunfo sobre um rival direto será crucial para as pretensões de ambos na reta final.

Apesar de jogar em casa, o Piratas vem com um desempenho apenas regular na temporada, com 2 vitórias e 2 derrotas, mas os dois triunfos na Piratera foram justamente suas maiores vitórias no ano, incluindo a última, um 68 a 14 contra o São Bento, e seu poderoso ataque (o 2º melhor do ano até aqui) produziu nada menos que 77% de seus pontos em casa.

O ABC faz campanha muito parecida com o do adversário desse sábado, com 3 vitórias e 3 derrotas, mas perdendo pontos de bonificação importantes e busca o segundo triunfo fora de casa. Apesar dos números menos favoráveis no ataque e defesa, os Carneiros tem feito jogos parelhos contra rivais do mesmo nível, e a promessa é de um confronto equilibrado.

Olho nos artilheiros João Correia (Piratas, 47 pontos) e Marcelo Pinge (ABC, 46 pontos) ambos com bom aproveitamento nos chutes, especialmente nos penais (5 a 4 para Pinge) que podem definir a partida.

Quem acompanha de muito perto o resultado dessa partida é o Rio Branco, pois em caso de vitória do time da casa, a equipe pode cair para a quarta posição, sua pior colocação no ano, e se complicar na briga pelo retorno à elite estadual em 2020.

Campeonato Paulista Série B – Semana 15

Dia 10/08/2019 às 15h – Piratas X ABC

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP