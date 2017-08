Compartilhar no Facebook

Na última semana, a cidade de Cícero Dantas (BA) recebeu uma demonstração de Tag Rugby conduzida pelas alunas e alunos do Colégio Municipal de Adustina, numa iniciativa conjunta entre a sub-região de Rugby do semiárido e as prefeituras de Cícero Dantas e de Adustina.

O evento que reuniu algumas centenas de alunos e alunas da cidade de Cícero Dantas foi o a abertura de outro que realizará na região nos próximos dias 9 a 13 de agosto.

Neste evento, farão parte ações de capacitação envolvendo os professores de educação física das cidades de Simão Dias (em Sergipe), Adustina, Cícero Dantas e Heliópolis, nos dias 9 a 11 e, no dia 12, em Cícero Dantas, um Festival de Tag Rugby envolvendo os times das escolas municipais de Adustina, Caxias e Ilha de São Pedro, num total estimado superior a 200 jovens atletas. Ainda no dia 12, no período da tarde, ocorrerá o Torneio Regional de 7s, em que está prevista a participação de times de Sergipe, Alagoas e Bahia.

Um curso de arbitragem entre os dias 12 e 13 também está previsto.

Retirado de: Bahia Rugby – site