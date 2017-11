No domingo, enquanto o alto rendimento competia pela 4ª etapa do Super Sevens, Mogi Nacanis, Mogi Mirim, Tatuapé, São Jorge e Cásper participavam do “Tamo Juntão”, torneio sediado na Arena Paulista.

A equipe que melhor se destacou foi o São Jorge, conquistando todas as vitórias (4 no total) e chegando a 16 tries marcados. Em seguida, o Mogi Nacanis, tradicional equipe do estado – ainda que não tenha participado de nenhum torneio oficial este ano, acabou por vencer 3 partidas e empatando uma, contra o Mogi Mirim.

A terceira colocação ficou com o Tatuapé que passou por 2 vitórias, uma contra Cásper Líbero e Mogi Mirim e as derrotas contra as duas melhores classificadas, Nacanis e São Jorge.

Nas últimas posições, as atletas do Mogi Mirim, que iniciaram os treinos este ano e já participaram de duas etapas da Copa São Paulo. Sofreram 2 derrotas (contra São Jorge e Tatuapé), 1 empate (Nacanis) e 1 vitória, contra a Cásper. Esta, que terminou o torneio com tries marcados, porém, sem triunfos.

- Continua depois da publicidade -

Resultados:

Tatuapé 15 x 05 Mogi Mirim

Mogi Nacanis 05 x 12 São Jorge

Cásper Líbero 05 x 24 Mogi Mirim

Tatuapé 07 x 17 Mogi Nacanis

Cásper Líbero 00 x 31 São Jorge

Mogi Mirim 10 x 10 Mogi Nacanis

São Jorge 27 x 14 Tatuapé

Mogi Nacanis 32 x 00 Cásper Líbero

São Jorge 22 x 00 Mogi Mirim

Tatuapé 31 x 10 Cásper Líbero

Classificação:

1 São Jorge

2 Mogi Nacanis

3 Tatuapé

4 Mogi Mirim

5 Cásper Líbero