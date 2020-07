A quarentena não está impedindo os clubes do estado de movimentarem suas categorias de base, e o Band Saracens extrapolou as fronteiras do estado, organizando a primeira edição do Festival Internacional Infanto-Juvenil de Rugby virtual, convidando crianças e adolescentes do M8 ao M16 a colocarem suas habilidades em dia e mostrando que é possível se divertir com Rugby mesmo longe dos campos de Rugby.

O festival acontecerá pelo Zoom das 10h as 14h no dia 12 de julho e contará com clubes do Brasil e Argentina.

Representarão o Brasil: Band Saracens, São José, Desterro (SC), Jacareí e Toledo (PR), enquanto o Lanús, Universitário de Tucumán e Hindu serão os participantes da Argentina.

O regulamento pode ser conferido aqui