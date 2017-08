Três rodadas já se passaram da Taça Tupi, a segunda divisão nacional, e as disputas pela classificação às semifinais e ao Super 16 do ano que vem já estão mais claras. No Grupo A, o Band Saracens vai nadando a braçadas largas, sobretudo após atropelar o Templários nesta rodada por 82 x 03, jogando o time de São Bernardo do Campo ao terceiro lugar da chave, enquanto o Pé Vermelho vai crescendo e venceu mais uma, agora contra o Rio Branco, que vive momento delicado, 44 x 27. No próximo fim de semana, Pé Vermelho e Band Saracens vão duelar.

No Grupo B, o jogo entre Guanabara e BH Rugby foi adiado por uma tentativa de assalto ao ônibus dos mineiros. Mesmo sem jogar, o BH se manteve na liderança, mas agora com a companhia do Niterói, que passou pelo Rio Rugby em um magro 6 x 0 no dérbi do Rio de Janeiro. No próximo compromisso, o Niterói pegará o Guanabara, enquanto o Rio visitará o BH.

Já no Grupo C, Charrua e San Diego mostraram que são os favoritos ao vencerem fora de casa os catarinenses do Joaca e do Chapecó, respectivamente, por 25 x 07 e 24 x 16. Os dois gaúchos jogarão em casa na próxima rodada, invertendo-se os oponentes.

Quem segura o Band?

O fim de semana frio e chuvoso em São Paulo foi interrompido por uma performance incendiária do Band Saracens, que não tomou conhecimento do vice-líder Templários e aplicou um memorável 82 a 3 no primeiro confronto entre as equipes. Uma atuação de gala que coloca o Sarries a uma vitória da elite nacional em 2018, e muito perto da classificação antecipada para as semifinais.

A expectativa por um confronto parelho não se concretizou e o Band rapidamente abriu vantagem com Laurent e Gabriel Paganini, e a série de tries foi interrompida apenas por um penal do adversário, mas Leandro e Yuri completaram o placar na etapa inicial, um sólido 28 a 3 aliado ao domínio territorial e da posse de bola que se ampliaria no segundo tempo.

A etapa complementar abriu com try de Devon seguido de nova conversão de Erick, perfeito nos chutes até então. O abertura argentino anotaria outras seis conversões ao longo da partida, mantendo o jogador como artilheiro da competição até o momento. A chuva de tries se seguiria a partir dos 15 minutos e só terminaria no apito final, com os bandeirantinos cruzando o ingoal adversário mais seis vezes, e destaque para Laurent, autor de nada menos que cinco tries na partida.

03 82

Templários 03 X 82 Band Saracens

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Templários

Penais: Matheus Delbin (1)

Band Saracens



Tries: Laurent (5), Gabriel Paganini, Leandro Caetano (2), Devon, Yuri, Gudemberg e Pablo

Conversões: Erick Iglesias (11)

Pé Vermelho afunda Rio Branco

Em Londrina, o Pé Vermelho alcançou sua segunda vitória na competição e a vice liderança do grupo fazendo 44 x 22 incontestáveis sobre o Rio Branco, que já acumula três derrotas e tem a pior campanha de toda a Taça Tupi.

O jogo começou com troca de penais, mas logo quem falou mais alto foi o Pé Vermelho, com sua linha voando baixo. Foram 3 tries de mãos no primeiro tempo, com Fernando Mazon, Lucas Bagé e Fernando Santana. Os Pelicanos descontaram com o oitavo Diego Telles guardando o primeiro try antes do intervalo. E o mesmo Diego fez mais um na volta do intervalo, dando a impressão de que o Rio Branco reagiria.

Mas o Pé Vermelho seguia melhor e liquidou a partida com 3 tries em sequência, pelas mãos de Lucas Branco, Pedro Frutuoso e Roger Bonfim. No fim, os paulistas ainda jogaram pela honra e conquistaram um bônus ofensivo, cruzando o in-goal mais duas vezes, com Elito e Raphael. 44 x 27, números finais.

44 27

Pé Vermelho 44 X 27 Rio Branco

Local: Aterro Lago Igapó – Londrina, PR

Pé Vermelho



Tries: Fernando Henrique Mazon, Lucas “Bagé” Vieira, Fernando Santana, Lucas Branco, Pedro Frutuoso e Roger Bonfim

Conversões: Lucas Branco (4)

Penais: Lucas Branco (2)

Rio Branco

Tries: Diego Telles (2), Elito Parra e Raphael Alex

Conversões: Daniel “Maranhão” Lima (2)

Penais: Daniel “Maranhão” Lima (1)

Faltou try!

Rio Rugby e Niterói duelaram debaixo de chuva no Rio de Janeiro em um confronto que foi marcado por muitos erros e falta de emoção. O Niterói aproveitou melhor suas chances, chutando dois penais no primeiro tempo com David Grael.

Na segunda etapa, os dois times seguiram com dificuldades para acharem o caminho dos tries e ambos passaram em branco. 6 x 0 decretados e pouco convincentes do Nikity, que agora respira em suas ambições de retornar à elite nacional.

00 06

Rio Rugby 00 X 06 Niterói

Local: Campo Olímpico da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Niterói

Penais: David Grael (2)

San Diego vence no Oeste

No Oeste Catarinense, o San Diego conquistou uma preciosa vitória sobre o bom time do Chapecó, fazendo 24 x 16 que mantiveram os verdes na cola do rival Charrua pela disputa da liderança do grupo sulino.

Como vem sendo a tendência quando o Chapecó joga, o duelo foi marcado por uma verdadeira batalha de penais na primeira etapa entre Cícero, dos catarinenses, e Dysiuta, dos gaúchos. O Chapecó falou mais alto nos primeiros 40 minutos e fez seu try antes do intervalo, com Daian.

Mas o San Diego reagiu na volta da pausa e o nome do jogo foi o experiente hooker Mantegão, que cruzou duas vezes o in-goal para dar o triunfo ao San Diego. Os visitantes ainda foram perfeitos na defesa e não cederam mais pontos aos donos da casa. 24 x 16.

16 24

Chapecó 16 X 24 San Diego

Local: Campo da Cordilheira Alta – Chapecó, SC

Chapecó

Try: Daian Muller (1)

Conversões: Cícero Leita (1)

Penais: Cícero Leite (3)

San Diego



Tries: Bruno “Mantegão” Carvalho (2)

Conversões: Erick Dysiuta (1)

Penais: Erick Dysiuta (4)

Charrua líder

Em visita a Florianópolis, o Charrua conseguiu uma maiúscula vitória que manteve os Índios porto-alegrenses na liderança do grupo.

O Charrua foi imponente em seu primeiro tempo, marcando seus 4 tries antes do intervalo, com o hooker Ícaro, o ponta Gabriel, um try a partir de um poderoso maul e um com o centro Xandão. Nada menos que 25 x 00 para os porto-alegrenses.

O jogo se equilibrou na segunda etapa e, apesar das tentativas dos donos da casa, o Charrua mostrou sua força na defesa, resguardando seu resultado. Apenas no fim as Corujas conseguiram o try, com Vitor, mas já se tempo de reação. 25 x 07, placar final.

07 25

Joaca 07 X 25 Charrua

Local: Campo da Tapera UFSC – Florianópolis, SC

Joaca

Try: Vitor Keil

Conversão: Gabriel Gattino (1)

Charrua

Tries: Ícaro, Gabriel Bozan, maul (a confirmar) e Xandão

Conversões: Arthur Dalpizzolo (1)

Penais: Arthur Dalpizzolo (1)

Clube Cidade (Estado) Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo A Band Saracens São Paulo (SP) 15 3 3 0 0 3 0 167 45 122 Pé Vermelho Londrina (PR) 10 3 2 0 1 2 0 106 87 19 Templários São Bernardo do Campo (SP) 6 3 1 0 2 2 0 64 138 -74 Rio Branco São Paulo (SP) 1 3 0 0 3 1 0 63 130 -67 Grupo B BH Rugby Belo Horizonte (MG) 9 2 2 0 0 1 0 44 22 22 Niterói Niterói (SP) 9 3 2 0 1 1 0 51 53 -2 Rio Rugby Rio de Janeiro (RJ) 5 3 1 0 2 0 1 35 49 -14 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 3 2 0 0 2 1 2 52 58 -6 Grupo C Charrua Porto Alegre (RS) 11 3 2 0 1 2 1 70 44 26 San Diego Porto Alegre (RS) 9 3 2 0 1 0 1 58 45 13 Joaca Florianópolis (SC) 5 3 1 0 2 0 1 35 52 -17 Chapecó Chapecó (SC) 4 3 1 0 2 0 0 46 68 -22

Foto: Band Saracens x Templários – Ale da Costa