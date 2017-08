Band Saracens e Rio Branco se encontraram pela segunda vez em competições oficiais esse ano, pela segunda rodada da Taça Tupi. Vindo de uma vitória difícil na estreia, o Band contava com mais um bom desempenho para manter a liderança do grupo, enquanto o Rio Branco precisava da vitória para se manter vivo na luta pelo retorno à elite. Em um jogo de dois tempos bem distintos, deu Band em mais um Clássico das Ideias, estendendo a vantagem sobre o rival, que não o supera desde 2012.

A partida começou tensa, as equipes se estudando e muita provocação dos dois lados, que viriam prejudicar o andamento da partida mais para a frente. Depois de um primeiro ataque Pelicano bem contido, o Band abriu o placar em sua primeira subida, depois de duas fases com os forwards e rápida inversão de bola até a ponta que encontrou Pablo voando para apoiar, mesmo sofrendo um tackle alto. A resposta do Rio Branco foi imediata, com Daniel “Maranhão” anotando um penal. Jogadores do Band seguiam tentando tirar o rival do sério e cedendo penais, mas Maranhão desperdiçou duas boas oportunidades para colocar o clube na liderança.

Depois do início equilibrado, a partida foi totalmente dominada pelo Band, que anotou com Laurent (uma delas em inferioridade numérica) em jogada de velocidade na ponta e outra com Leandro “Cavalo” rasgando a linha de defesa com sua força característica. Laurent apoiaria ainda o try mais bonito da partida: depois do Band ser acuado dentro quase dentro de seu ingoal, Erick optou por sair jogando e deixando seus marcadores para trás um por um, abriu espaço para a linha trabalhar com Leandro e Beto, deixando o francês livre para anotar seu segundo try na etapa inicial. Em mais uma arrancada pela esquerda, Devon deu números finais à etapa inicial.

A larga vantagem e o domínio territorial e de posse da etapa inicial poderia prever uma vantagem ainda maior para os bandeirantinos na etapa complementar, mas nem de longe foi o que aconteceu, apesar de Eduardo “Zinho” ampliar logo no começo em mais um scrum arrasador do time de preto. O jogo se tornou mais parelho esquentando cada vez mais, com muitos desentendimentos e empurrões a cada nova infração, e refletiu nos ânimos dos jogadores. Elito diminuiu a favor do Rio Branco, mas Beto retribuiu atropelando o defensor para apoiar mais um para o Band.

Aí veio o brilho de Maranhão, mais uma vez se mostrando um jogador diferenciado apoiou dois tries na base da agilidade diante de uma defesa cada vez mais passiva do time adversário e ainda novamente com um jogador a menos, por exclusão de Gil, mantendo os Pelicanos sonhando com ao menos um ponto de bonificação. Nessa altura, o Rio Branco era melhor na partida e ainda levava perigo, com algumas subidas ocasionais do Band, que mesmo assim, voltou a marcar, em uma falha de marcação na saída de 22m que caiu nas mãos de Diogo Raucci que correu 30m sem oposição, sepultando as esperanças do time. No minuto final, Laurant compleotou seu hat-trick e deu números finais à partida.

Com a vitória, o Band se isola na liderança do grupo A, com 10 pontos e é o único clube da competição com 100% de aproveitamento. A situação do Rio Branco é exatamente a oposta. O clube ocupa a última colocação e é o único a não pontuar na Taça Tupi, ficando 5 pontos atrás do Pé Vermelho, terceiro colocado e seu próximo adversário, encerrando o primeiro turno.

O Portal do Rugby elegeu Leandro “Cavalo” como melhor jogador da partida.

Placar final: Band Saracens (31) 51 X 22 (03) Rio Branco

Band Saracens

Tries: Pablo, Laurent (3), Leandro “Cavalo”, Devon, Eduardo “Zinho”, Beto Pedroza

Conversões: Erick Iglesias (3)

Cartões Amarelos: Gabriel Paganini e Bruno Gil

Rio Branco

Tries: Elito Parra, Daniel “Maranhão” (2)

Conversões: Daniel “Maranhão” (2)

Penais: Daniel “Maranhão”

Cartão Amarelo: Diego Telles

