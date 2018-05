Estão definidos os locais dos jogos das semifinais do Campeonato Gaúcho de Rugby XV (CGR 2018). Nesse sábado (19.05), o Charrua venceu o Serra Gaúcha em Caxias do Sul, garantiu o segundo lugar e o mando de campo na semifinal. Já classificado na primeira colocação, o Farrapos não se acomodou. Pelo contrário, o time de Bento Gonçalves aplicou o maior placar da história do Gauchão.

Vitória histórica

Teve sim muito barro, muita lama e muito frio. Mas, sobretudo, teve muitos tries. Dominando o jogo desde o início, o Farrapos superou o Planalto pelo histórico placar de 130 x 0. O resultado foi o maior já registrado no Campeonato Gaúcho de Rugby XV. Os bento gonçalvenses superaram a própria marca. Segundo o pesquisador do rugby Marcelo Benvenutti, o maior placar da divisão principal tinha ocorrido no ano passado (03 de junho), quando o Farrapos superou o Serra Caxias (hoje Serra Gaúcha) por 114 x 3. Contando a segunda divisão, o placar tinha sido 115 x0 para o Planalto em cima do Pampas, também em 2017 (18 de março).

- Continua depois da publicidade -

Com o resultado, o Farrapos confirmou a liderança e os 100% de aproveitamento na primeira fase. Na semifinal, o octacampeão recebe o San Diego. O time da Capital Gaúcha teve seu confronto desse sábado transferido devido à falta de condições de jogo no campo provocado pela chuva constante. Mas a colocação do time já está definida.

Outra semi será em Porto Alegre

Já o Charrua garantiu o mando de campo da outra semifinal depois de vencer o concorrente direto Serra Gaúcha em Caxias do Sul. A vitória veio no segundo tempo com uma virada do placar impressionante. Depois de estar perdendo por 21×12, os índios seguraram o adversário e marcaram até fazer 22×21.O resultado deu o segundo lugar ao Charrua e os dois times voltarão a se enfrentar na eliminatória. Dessa vez, será na casa dos índios, em Porto Alegre.

Juvenil ainda não terminou

Já o Campeonato Gaúcho de Rugby Juvenil (CGR M19) era para ter terminado nesse sábado. As condições do campo onde seria a partida entre o líder Brummers e o San Diego, no entanto, provocaram o adiamento da partida. Mesmo sem jogar, no entanto, o Brummers já pode se considerar matematicamente campeão. Isso porque os resultados da rodada colaboraram com o time de Dois Irmãos. O Charrua venceu o Serra Gaúcha por 15×0, somando quatro pontos. Dessa forma, terminaram o CGR M19 com 23 pontos, três a menos que os 26 do líder.

O Serra Gaúcha, com 20 pontos, tem um jogo atrasado a realizar contra o URSM. Mas, mesmo que some cinco pontos, não alcança o Brummers.

Em Bento Gonçalves, debaixo de muita neblina, dois jogos juvenis antecederam o da Principal. O Farrapos verde superou o Planalto por 32×0, totalizando 19 pontos. Já a equipe branca, fez 15×0.

Junto com os clubes, a FGR deve encontrar uma nova data para os jogos adiados.

Campeonato Gaúcho Série A – 7ª rodada

Dia 19/05/2018 às 15h00 – Farrapos 130 x 00 Planalto

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 19/05/2018 às 15h00- Serra Gaúcha 21 x 22 Charrua

Local: Ana Rech – Caxias do Sul, RS

Dia 19/05/2018 às 18h30 – San Diego x Brummers – adiado pela chuva

Local: Parque da Marinha – Porto Alegre, RS

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Farrapos

Bento Gonçalves 30 6 6 0 0 6 0 491 37 454 Charrua

Porto Alegre 28 6 6 0 1 4 0 275 116 159 Serra Gaúcha Caxias do Sul 20 6 4 0 2 3 1 189 82 107 San Diego

Porto Alegre 11 5 2 0 3 2 1 104 281 -177 Universitário

Santa Maria 9 6 2 0 4 1 0 71 233 -162 Brummers

Novo Hamburgo 4 5 1 0 4 0 0 45 188 -143 Planalto

Passo Fundo 0 6 0 0 6 0 0 26 394 -368

Campeonato Gaúcho M19 – 10s



Dia 19/05/2018 às 13h30 – Farrapos Verde 32 x 00 Planalto

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 19/05/2018 às 14h20 – Farrapos Branco 15 x 00 Planalto

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 19/05/2018 às 14h00 – Serra Gaúcha 00 x 15 Charrua

Local: Ana Rech – Caxias do Sul, RS

Dia 19/05/2018 às 17h50 – San Diego x Brummers – adiado pela chuva

Local: Parque da Marinha – Porto Alegre, RS

Texto: Nathália Ely/Comunicação FGR