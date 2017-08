A arbitragem brasileira segue presente em competições internacionais e agora com direito a uma grata novidade. É o joseense Cauã Ricardo, de 20 anos, que vem subindo nas escalas da Federação Paulista e da Confederação Brasileira e agora representará o Brasil simplesmente no Troféu Mundial M20 do World Rugby, a segunda divisão do Mundial Juvenil, que ocorrerá entre os dias 29 de agosto e 10 de setembro em Montevidéu, no Uruguai, com todos os jogos rolando no Estádio Charrua.

O paulista Cauã Ricardo se soma ao seleto grupo com o fluminense Henrique Platais e o gaúcho Ricardo Sant’Anna como os árbitros brasileiros que já apitaram no torneio. Este será o quinto ano seguido com participação brasileira na arbitragem do torneio.

“Isso só mostra que o Brasil está trabalhando duro para conseguir seu espaço no cenário internacional, não apenas com as seleções, mas também com a arbitragem”, comentou Cauã Ricardo. “Eu ser o mais novo é resultado desse trabalho e do apoio que venho tendo dos grandes árbitros do país”, completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Grupos e calendário de jogos do Troféu Mundial M20 – World Rugby U20s Trophy:

Grupo A: Canadá, Chile, Japão e Namíbia

Grupo B: Uruguai, Fiji, Portugal e Hong Kong

Terça-feira, dia 29 de agosto

10h00 – Namíbia x Canadá

12h00 – Portugal x Uruguai

14h00 – Japão x Chile

16h00 – Fiji x Hong Kong

Sábado, dia 02 de setembro

10h00 – Portugal x Hong Kong

12h00 – Namíbia x Chile

14h00 – Japão x Canadá

16h00 – Fiji x Uruguai

Quarta-feira, dia 06 de setembro

11h30 – Canadá x Chile

13h30 – Uruguai x Hong Kong

15h30 – Fiji x Portugal

17h30 – Japão x Namíbia

Domingo, dia 10 de setembro

10h00 – Disputa de 7º lugar

12h00 – Disputa de 5º lugar

14h00 – Disputa de 3º lugar

16h00 – Final