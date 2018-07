A dúvida estava no ar, mas a CBRu de fato chancelou o nome: o Campeonato Brasileiro da 1ª divisão terá mesmo o nome de Super 16 – e ganhou nova logomarca.

O campeonato terá seu pontapé inicial no dia 21 de julho e a final está marcada para o dia 27 de outubro. Ao todo participam 16 times dos 6 estados filiados à CBRu.

“Estamos muito felizes em lançar o novo formato do Super 16, que está sendo o resultado de um trabalho em equipe entre os principais 16 clubes do Brasil e a CBRu. O objetivo foi criar um torneio mais inclusivo, e que no futuro possa abraçar novas regiões do Brasil. O resultado final que desejamos é ter um torneio brasileiro que abranja as principais regiões do país.” Comentou o CEO da Brasil Rugby, Agustín Danza.

O Diretor de Torneios e Eventos da Brasil Rugby, Itallo Marques, comentou o formato das duas competições: “Estamos realmente empolgados com a nova formatação dos campeonatos através de grupos regionais. Por ter sido pensado em conjunto com os clubes, nós acreditamos que conseguimos encontrar o equilíbrio entre suas realidades e a necessidade de desenvolvimento e fortalecimento das competições nacionais.”

Tabela de jogos

Clube Cidade (Estado) Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo A BH Rugby Belo Horizonte (MG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jacareí Jacareí (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 São José São José dos Campos (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grupo B Band Saracens São Paulo (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Niterói Niterói (RJ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pasteur São Paulo (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poli São Paulo (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grupo C Curitiba Curitiba (PR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pé Vermelho Londrina (PR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SPAC São Paulo (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Templários São Bernardo do Campo (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grupo D Charrua Porto Alegre (RS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Desterro Florianópolis (SC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Farrapos Bento Gonçalves (RS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 San Diego Porto Alegre (RS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0