A segunda rodada da Primeira e da Segunda divisão do Campeonato Gaúcho de Rugby XV, realizado nesse final de semana (24 e 25/03) trouxe jogos com muita chuva, tanto de água como de tries. Confira abaixo como foram os jogos.

1ª divisão teve a estreia do Farrapos, atual octacampeão

Pela primeira divisão, no sábado (24/03), o octacampeão gaúcho, o Farrapos, de Bento Gonçalves fez a sua estreia no Campeonato Gaúcho de Rugby XV 2018. Como visitante foi até Caxias do Sul enfrentar os anfitriões, o Serra Gaúcha Rugby e venceu pelo placar de 45 a 13. O Serra Gaúcha conheceu a sua primeira derrota na competição após ter vencido o Planalto Rugby por 71 a 0 na primeira rodada.

Em Porto Alegre, na Sociedade Hípica Porto-alegrense, o Charrua Rugby recebeu o Universitário Rugby Santa Maria. Vitória pelo placar de 46 a 3. É a segunda vitória seguida dos índios na competição (vitória na primeira rodada de 66 a 10 sobre o Brummers). O Charrua terá na terceira rodada o clássico contra o San Diego, que folgou nessa final de semana.

Em Dois irmãos, o Brummers Rugby conseguiu a sua recuperação na competição com uma vitória de 22 a 8 sobre o Planalto Rugby, de Passo Fundo. A partida, assim como as demais, aconteceu debaixo de muita água. Apesar da derrota, o Planalto comemorou e muito pois conseguiu marcar o seu primeiro try na competição.

2ª Divisão tem Centauros na ponta e recuperação de Guasca e URTC

A segunda divisão do Campeonato Gaúcho de Rugby teve recuperação de quem perdeu na rodada anterior e um líder isolado.

No sábado (24/03) o Centauros, da cidade de Estrela, recebeu a equipe do Pampas, de São Leopoldo. Com um jogo bastante seguro, conseguiu a sua segunda vitória na competição: 53 a 3. Com a vitória, a equipe lidera isoladamente a 2ª divisão do Gauchão de Rugby 2018.

Já no domingo (25/03), duas equipes se recuperaram na tabela após perderem na primeira rodada.

Pela manhã, o União Rugby Tauras Carancho recebeu em seus domínios a equipe do Guaíba Rugby e conquistou uma vitória pelo placar de 19 a 11. Na 1ª rodada a equipe havia perdido para o Antiqua por 35 a 13.

Por falar em Antiqua, a equipe da cidade de Pelotas foi vistiar o Guasca Rugby, no belíssimo Complexo Esportivo da PUC, em Porto Alegre e saiu derrotada. Com o domínio completo do jogo, os Baguais (como são conhecidos os jogadores do Guasca) venceram pelo placar de 33 a 0. A equipe porto-alegrense havia perdido na primeira rodada pro líder Centauros pelo placar de 45 a 12.

Na categoria Juvenil, Brummers é o líder

A categoria juvenil do Campeonato Gaúcho de Rugby 2018 na modalidade Ten-a-Side (com 10 jogadores para cada lado), teve realizados quatro jogos.

Em Caxias do Sul, o Serra Gaúcha não deu chances para as duas equipes do Farrapos. No primeiro jogo, vitória diante do Farrapos Verde pelo placar de 41 a 0. Já no segundo, os caxienses venceram por 39 a 7 o Farrapos Branco.

Em Porto Alegre, os juvenis do Charruam venceram a garotada do Unviersitário Rugby pelo placar de 7 a 0.

Já em Dois irmãos, o líder Brummers não teve dificuldades para superar a equipe do Planalto Rugby. Vitória pelo placar de 41 a 0.

Campeonato Gaúcho Série A – 2ª rodada

Dia 24/03/2018 às 14h30 – Charrua 46 x 03 Universitário

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Dia 24/03/2018 às 14h – Brummers 22 x 08 Planalto

Local: SESI – Dois Irmãos, RS

Dia 24/03/2018 às 15h – Serra Gaúcha 13 x 45 Farrapos

Local: Ana Rech – Caxias do Sul, RS

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Charrua

Porto Alegre 10 2 2 0 0 2 0 112 13 99 Serra Gaúcha Caxias do Sul 5 2 1 0 0 1 0 84 45 39 Farrapos

Bento Gonçalves 5 1 1 0 0 1 0 45 13 32 San Diego

Porto Alegre 5 1 1 0 0 1 0 38 17 21 Brummers

Novo Hamburgo 4 2 1 0 1 0 0 32 74 -42 Universitário

Santa Maria 0 2 0 0 2 0 0 20 84 -64 Planalto

Passo Fundo 0 2 0 0 2 0 0 8 93 -85

Campeonato Gaúcho Série B – 2ª rodada

Dia 24/03/2018 às 16h – Centauros 53 x 03 Pampas

Local: Parque Princesa do Vale – Estrela, RS

Dia 25/03/2018 às 10h00 – União Tauras Carancho 19 x 11 Guaíba

Local: Estádio Carlos Renato Bebber – Marau, RS

Dia 25/03/2018 às 15h30 – Guasca 33 x 00 Antiqua

Local: Parque Esportivo da PUC – Porto Alegre, RS

Clube Cidade(s) P 2 V E D 4+ 7- PP PC SP Centauros Estrela 10 1 2 0 0 2 0 98 15 83 Guaíba

Guaíba 5 2 1 0 1 1 0 42 19 23 Guasca

Porto Alegre 5 2 1 0 1 1 0 45 45 0 Antíqua

Pelotas 5 2 1 0 1 1 0 35 46 -11 União Tauras Carancho Marau e Sertão 4 2 1 0 1 0 0 32 46 -14 Pampas São Leopoldo 0 2 0 0 2 0 0 3 84 -81

Campeonato Gaúcho M19 – 2ª rodada

Dia 24/03/2018 às 13h30 – Charrua 07 x 00 Universitário – Tens

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Dia 24/03/2018 às 13h15 – Serra Gaúcha 41 x 00 Farrapos Verde – Tens

Local: Ana Rech – Caxias do Sul, RS

Dia 24/03/2018 às 14h – Serra Gaúcha 39 x 07 Farrapos Branco – Tens

Local: Ana Rech – Caxias do Sul, RS

Dia 24/03/2018 às 14h – Brummers 41 x 00 Planalto – Tens

Local: SESI – Dois Irmãos, RS

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Serra Gaúcha Caxias do Sul 15 3 3 0 0 3 0 104 7 97 Brummers Novo Hamburgo 9 2 2 0 0 1 0 55 7 48 Universitário Santa Maria 6 2 1 0 1 1 1 24 7 17 Charrua Porto Alegre 5 2 1 0 1 0 1 14 14 0 San Diego Porto Alegre 0 1 0 0 1 0 0 0 24 -24 Farrapos Branco Bento Gonçalves 0 1 0 0 1 0 0 7 39 -32 Farrapos Verde Bento Gonçalves 0 1 0 0 1 0 0 0 41 -41 Planalto Passo Fundo 0 2 0 0 2 0 0 0 65 -65

Texto: Marcus Travinha / A.I. FGR