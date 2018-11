As categorias de base voltam à campo nesse sábado, com mais uma etapa classificatória do Paulista Sevens, dessa vez na categoria M19, depois de triunfos do SPAC, que se ausenta dessa etapa, no M15 e M17. Os oito melhores colocados se garantem na etapa final, que acontece em São José dos Campos em dezembro.

Em 2018, serão nada menos do que 12 equipes disputando o título, com destaque para a estreia do Iguanas na categoria e o retorno do Tornados às competições juvenis. Pela primeira vez, a disputa também terá dois participantes de fora do estado, seguindo uma tendência iniciada no Circuito Feminino. Guanabara (RJ) e Uberlândia (MG) entram na disputa pelo título nos grupos A e D respectivamente.

O grupo A é encabeçado pelo São José, campeão de 2017 no formato reduzido e esse ano venceu com folga a categoria no XV, se credenciando como favorito para manter o título. Na luta contra os joseenses, dois estreantes; os conterrâneos do Iguanas e o Guanabara, disposto a mostrar a força do Rugby fluminense.

No grupo B, o Vale novamente está em maioria, com o vice-campeão de 2017 (e vice-campeão da categoria no XV esse ano) Jacareí e o time B do São José. O Rio Branco, clube da zona oeste da capital paulista, terá a missão de interromper o favoritismo dos visitantes e mostrar as novas caras dos Pelicanos, que ainda não disputaram torneios oficiais esse ano.

- Continua depois da publicidade -

O Pasteur é o cabeça de chave do grupo C e tem a tradição formativa a seu favor para chegar à fase final, contra os estreantes do Tornados e o combinado entre Band Saracens, São Roque e Piracicaba, que pode sofrer com a falta de entrosamento frente os adversários.

O grupo D terá o time B dos Jacarés medindo forças com dois estreantes. O Ilhabela vem fortalecendo seu trabalho na base e junto com o Uberlândia, que tenta se quebrar a supremacia do BH Rugby em seu estado.

Paulista Sevens M19 – Etapa classificatória

Dia 10/11/2018 a partir das 9h

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Grupo A – São José, Guanabara e Iguanas

Grupo B – Jacareí, Rio Branco e São José B

Grupo C – Pasteur, Band/São Roque/Piracicaba e Tornados

Grupo D – Jacareí B, Uberlândia e Ilhabela

Sábado, 10 de novembro

09h00 – Pasteur X Band/São Roque/Piracicaba

09h20 – Rio Branco X São José B

09h40 – São José X Iguanas

10h00 – Jacareí B X Ilhabela

10h20 – Pasteur X Tornados

10h40 – Jacareí X São José B

11h00 – Guanabara X Iguanas

11h20 – Uberlândia X Ilhabela

11h40 – Tornados X Band/São Roque/Piracicaba

12h00 – Jacareí X Rio Branco

12h20 – São José X Guanabara

12h40 – Jacareí B X Uberlândia

13h00 – 3B X 3C

13h20 – 3A X 3D

13h40 – 2B X 2C

14h00 – 2A X 2D

14h20 – 1B X 1C

14h40 – 1A X 1D

15h00 – Disputa de 11º lugar

15h20 – Disputa de 9º lugar – FINAL BRONZE

15h40 – Disputa de 7º lugar

16h00 – Disputa de 5º lugar – FINAL PRATA

16h20 – Disputa de 3º lugar

16h40 – FINAL OURO