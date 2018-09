As atividades das categorias juvenis estão a todo vapor pelo estado. No início do ano, as atenções se voltaram aos Festivais Juvenis. No segundo semestre, o Paulista Juvenil de XV aconteceu com o número recorde de equipes – e, agora, se encaminha para o final.

Para coroar o ano brilhante na categoria, o calendário de 7s foi lançado pelo comitê juvenil, com 4 etapas entre outubro e dezembro, valendo, também, ingressos gratuitos para as equipes M19 na etapa da capital paulista (dia 10 de novembro) na grande partida do ano, entre Brasil x Maoris.

O torneio contará com 4 etapas, sendo as 3 primeiras classificatórias com apenas 1 categoria em cada, realizadas em um dia. A última contará com as 8 melhores equipes de cada categoria e será realizada em 2 dias.

Calendário:

- Continua depois da publicidade -

27/10: Categoria M17 (Local: SPAC – a confirmar)

03/11: Categoria M15 (Local: Vinhedo)

10/11: Categoria M19 (Local: CERET) Obs: todas equipes M19 receberão ingressos para o jogo Brasil x Maoris

01 e 02/12: Etapa final (Local: São José dos Campos)

Observações: