O próximo final de semana será de realização do mais tradicional torneio de seven-a-side do Brasil, o SPAC Lions, em São Paulo, que comemorará sua 25ª edição neste ano. Como é tradicional, o torneio de clubes masculino contará com uma porção de combinados, que garantem o caráter festivo e de confraternização do torneio. O feminino de clubes terá menos times participantes que em outros anos, pela proximidade com o fim do Super Sevens, enquanto os veteranos, que são a alma do torneio, ganharam duas categorias, com acima de 35 anos e acima de 45 anos.

A novidade é que os torneios juvenis, M19 masculino e M18 feminino, serão organizados pela CBRu como a edição 2017 da Copa Cultura Inglesa, envolvendo selecionados estaduais.

Confira os grupos:

- Continua depois da publicidade -

Clubes

Masculino Adulto

Grupo A: Brasil Amarelo, Cruzeirinho, Madagascar e BHB

Grupo B: Guanabara, Samambaia, Golden CAPS e ESPM

Grupo C: Brasil Verde, Pequi Melina, SP Barbarians e São Carlos

Grupo D: SPAC, Rio Branco, UFABC Leprechauns e Java

Grupo E: Pasteur, Leões de Paraisópolis, Bulldog 123 e Ribeirão Preto

Feminino Adulto

Grupo Único: SPAC, Leoas de Paraisópolis, Pasteur, Guanabara, Niterói e Rio Rugby

Copa Cultura Inglesa

Masculino M19

Grupo A: SP Preto, Paraná, Rio de Janeiro e um convidado

Grupo B: SP Branco, SP Vermelho, Santa Catarina e Rio de Janeiro

Feminino M18

Grupo Único: SP Branco, SP Preto, SP Vermelho, Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro

Veteranos (a partir de 35 anos)

Grupo A: Cruzeiro do Sul, SPAC Highlanders, BandSauros e Rio Relíquias

Grupo B: Niteroldies, SP Barbarians, South African Warriors e JurassicPira

Golden Oldies (a partir de 45 anos)

Semifinais

Rio Branco x Keep Walking

SPAC Over 50s x Niterói

Lista de campeões