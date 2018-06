A fim de manter mais clubes ativos o Paraná optou por mesclar seus estaduais de XV e de sevens. E nesse fim de semana o Paranaense de Sevens se encerrou com sua terceira e última etapa rolando em Londrina. Como esperado, o Curitiba se sagrou campeão estadual tanto no masculino como no feminino.

Entre as mulheres, as Touritas venceram todas as etapas ganhando também em Londrina. Toledo foi destaque com o vice em todos os torneios.

Entre os homens o Pé Vermelho comemorou título da etapa em casa, mas o Curitiba acabou como campeão geral novamente após vencer os dois torneios anteriores. Cascavel foi destaque com o vice geral, apresentando ótimo desempenho.

Campeonato Paranaense de Sevens – 3ª etapa

Dia 09/06/2018 – Feminino: Londrina, Curitiba, Maringá e Toledo / Masculino: Pé Vermelho, Curitiba, Cascavel e Umuarama

Local: Aterro Igapó – Londrina, PR

10h00 – Toledo 14 x 27 Pé Vermelho – Amistoso juvenil

10h20 – Londrina 05 x 17 Toledo – Feminino

10h40 – Curitiba 57 x 00 Maringá – Feminino

11h00 – Umuarama 05 x 24 Curitiba – Masculino

11h20 – Pé Vermelho 15 x 14 Cascavel – Masculino

11h40 – Maringá 05 x 12 Toledo – Feminino

12h00 – Curitiba 46 x 00 Londrina – Feminino

13h00 – Cascavel 29 x 00 Umuarama – Masculino

13h20 – Pé Vermelho 22 x 10 Curitiba – Masculino

13h40 – Pé Vermelho 32 x 05 Toledo – Amistoso juvenil

14h00 – Londrina 12 x 17 Maringá – Feminino

14h20 – Curitiba 40 x 00 Toledo – Feminino

14h40 – Pé Vermelho 25 x 07 Toledo – Amistoso juvenil

15h00 – Pé Vermelho 28 x 07 Umuarama – Masculino

15h20 – Curitiba 10 x 14 Cascavel – Masculino