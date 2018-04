O Curitiba está buscando atletas de outros esportes para integrar suas equipes juvenis. A seletiva do projeto RPS – Rugby Para Sempre – acontecerá no dia 21 de abril, sábado, às 10 horas da manhã, na sede do clube, localizada na Secretaria do Esporte e do Turismo do Paraná, à Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, 1020, em Curitiba/PR.

“Como o rugby ainda é relativamente pouco conhecido e pouco praticado no Brasil, estamos convidando jovens talentos de outros esportes para que venham conhecer e testar suas habilidades para o rugby” Explica Aluisio Dutra Jr., diretor esportivo do clube.

Serão bem-vindos atletas de vôlei, basquete, atletismo, handebol e outros esportes com idades entre 14 e 17 anos, de ambos os sexos, independente de biótipo, peso ou altura. Não é necessário ter conhecimento sobre o rugby, nem fazer inscrição, basta comparecer no horário determinado usando roupa esportiva e chuteira ou tênis.

Todos os atletas selecionados receberão, além dos treinos, outros benefícios proporcionados pelo projeto que incluem almoço e acompanhamento escolar. Os que obtiverem êxito, no esporte e nos estudos, ao longo do treinamento poderão vir a integrar as equipes de alto rendimento do clube, treinando com atletas que são bicampeões brasileiros, com chances de convocação para as seleções paranaense e brasileira.