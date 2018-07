A Série B vai se encaminhando para a reta final e as disputas vão ganhando contornos cada vez mais importantes para definir os classificados e quem vai se salvar do rebaixamento.

Nesse fim de semana, a Engenharia Mackenzie pode praticamente garantir a vaga nas finais se superar o ameaçado Wallys em casa. A equipe vem invicta na temporada e ostenta a segunda melhor defesa do campeonato, ficando em primeiro lugar no quesito quando o assunto é pontos cedidos em seus próprios domínios. O Wallys enfrenta outra briga, pela permanência na divisão, ocupando atualmente a penúltima posição, mas mesmo com a campanha ruim, é a casa de um dos destaques da competição, com Gastón Molina sendo um dos maiores pontuadores e esperança de vitória para amenizar a situação dos Listrados.

Também no CERET, a briga é para seguir na zona de classificação. O ABC recebe o Piratas em momento crítico de sua campanha, com duas derrotas seguidas que deixaram os Carneiros ao alcance dos últimos colocados, e uma nova derrota pode praticamente eliminar as chances da equipe, que é atual vice-campeã da divisão, de voltar à luta pelo título nesse ano. O Piratas por sua vez vem com retrospecto semelhante nas últimas rodadas e saiu da zona de classificação na semana passada mas ainda está muito vivo na disputa por uma das vagas, apesar da Arena Paulista não trazer boas lembranças para o clube de Americana, que ainda não venceu no local esse ano.

Campeonato Paulista B – Semana 12

Dia 21/07/2018 às 10h – Engenharia Mackenzie x Wallys

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 21/07/2018 às 17h – ABC X Piratas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP