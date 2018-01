Compartilhar no Facebook

A virada de ano foi muito positiva para o Desterro. O clube foi nomeado no fim de 2017 como o vencedor do Prêmio Guga Kuerten como melhor entidade esportiva de Santa Catarina em 2017. Conquista inédita para o rugby, superando outros esportes no estado.

“É uma honra receber um prêmio desses e foi até uma surpresa, pois já era sensacional ser nomeado. É o reconhecimento de um árduo trabalho, de pouco apoio mas em bom caminho, que estamos realizando”, comentou Mário Zerbetto, diretor do clube.

Copa SESC agitou Floripa

E Florianópolis abriu o ano com Beach Rugby na Praia da Barra da Lagoa, com a Copa SESC, reunindo clubes e combinados de amigos. O título ficou com o Desterro.

Academia Top 100 de Santa Catarina já começou as atividades

Janeiro é ainda de retomada das atividades da Academia de Desenvolvimento de Florianópolis. No último dia 15, foi realizado treinamento da Seleção Catarinense de Rugby XV, com 30 atletas, de 8 clubes locais.