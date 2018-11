Mesmo com o título decidido, o Paulista Universitário volta sua suas atenções para a disputa da segunda colocação geral, que pode ser definida nesse fim de semana, com mais uma rodada tripla, a penúltima da temporada.

Mauá e UNIP estão empatados com 19 pontos e só a vitória pode manter as equipes vivas na disputa, além de precisar de um tropeço do Direito Mack no fim do dia. Apesar de ser uma das equipes que mais conseguiu pontos de bonificação a UNIP ostenta um ataque pior do que o da Mauá (219 x 259), além da segunda pior defesa da competição, mas tem o melhor momento na competição, com duas vitórias seguidas recolocando a tradicional equipe na briga. No primeiro confronto entre ambos, vitória da Mauá por 58 a 15.

Na sequência a UFABC é favorita para vencer a lanterna PUC e quebrar a série de duas derrotas seguidas na competição, e assim como Mauá e UNIP, os Leprechauns possuem 19 pontos e torcem por um tropeço do Direito para tentar o vice na rodada final. A PUC é a única equipe a não vencer na temporada até aqui, e joga suas últimas fichas em uma revanche, após derrota por 43 a 12 no primeiro turno. Jogo importante para os dois ataques mostrarem serviço e sair da posição de piores da competição.

O último confronto do dia reúne a maior rivalidade e as duas melhores equipes até aqui. A Engenharia Mackenzie já é a campeã e possui números superlativos em todas as comparações, e busca reiniciar sua trajetória de vitórias depois de duas derrotas seguidas nas disputas da Série B. Os futuros advogados vem de grande vitória sobre a PUC que colocou vantagem sobre seus adversários diretos pelo segundo lugar, e um novo triunfo pode encerrar a disputa com uma rodada de antecedência. Para atingir esse objetivo, os Javalis contam com João Vitor Araújo, arma mortal autora de 15 tries na temporada.

Campeonato Paulista Universitário – Semana 15

Dia 11/11/2018 às 10h – Mauá X UNIP

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Erika Weiss e Carlos Aleixo

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 11/11/2018 às 12h – UFABC X PUC

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Erika Weiss e Genival Souza

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 11/11/2018 às 14h – Engenharia Mackenzie x Direito Mack

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares de linha: Carlos Aleixo e Genival Souza

4º árbitro: Marianna Marques

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Foto: Daniel Venturole / Portal do Rugby