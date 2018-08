O Paulista B tem rodada cheia e uma série de confrontos decisivos nas duas pontas da tabela nesse fim de semana. Em campo, duelo de líderes e equipes buscando pontos preciosos para se garantir na próxima fase ou fugir do rebaixamento.

Em São Paulo, a rodada abre com o santo duelo entre São Bento e São Carlos, onde cada clube busca a vitória para atingir objetivos distintos. O clube da capital ocupa a penúltima posição e detém o pior ataque da divisão, mas vem motivada e disposta a surpreender depois da ótima partida contra o Tucanos. O São Carlos no entanto tem um motivo adicional para deixar tudo em campo, ficando muito próximo da classificação em caso de derrotas de ABC e Urutu. No último confronto entre ambos, vitória dos Rinocerontes por 43 a 7.

Também na Arena Paulista, ABC e Cougars fazem outro duelo entre extremos, com os Carneiros lutando pela classificação e os Cougars lutando para se garantir na Série B em 2019. O ABC não depende mais exclusivamente de seus esforços, precisando de tropeços de seus rivais diretos, mas tem que fazer a sua parte e sobretudo, colocar a casa em ordem, depois de cair diante do São Carlos e atuar com apenas 16 atletas. O clube de Vinhedo teve uma semana adicional de descanso e apesar de não nutrir mais chances de classificação, ainda pode fazer sua melhor campanha na divisão. O último encontro entre as equipes terminou com vitória dos Carneiros fora de casa, por 55 a 26 na temporada de 2017.

O Tucanos não precisa nem vencer, bastando apenas um ponto na tabela para assegurar a terceira vaga nas semifinais, mas depois do sufoco contra o São Bento e da queda diante do Tornados, luta para chegar forte na próxima fase e uma vitória convincente contra um postulante à próxima fase pode fazer exatamente isso. E a expectativa é de um jogo duro contra o Urutu que não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória. O clube da capital vem de vitória heroica contra o Piratas fora de casa e tenta repetir o feito longe de seus domínios, onde venceu dois de seus três jogos.

No domingo, acontece a partida mais esperada. Em campo, os dois líderes da competição e os únicos classificados na Série B, com a Engenharia Mackenzie recebe o Tornados na Arena Paulista e pode garantir o mando de jogo na semifinal em caso de vitória enquanto para o Tornados, vale também o primeiro lugar garantido e a possibilidade de fazer a final em casa. Em campo, as duas melhores defesas e ataques e a promessa de um jogo emocionante com jogadores como Alcino Amato, Sandro Ripabello, Rafael Franz, Rodrigo Andrioli e Vini Xavier, todos entre os maiores pontuadores do campeonato em campo.

A Série invicta das equipes se estende a mais de um campeonato, com os Alvilaranjas invictos há 10 jogos oficiais (última derrota para o ABC nas semifinais do Paulista B em 07/10/2017) enquanto os Mackenzistas detém uma série ainda mais impressionante, com 39 jogos sem derrotas (última derrota em 17/09/2016, para o Armada no Paulista Desenvolvimento).

Campeonato Paulista B – Semana 14

Dia 04/08/2018 às 11h45 – São Bento X São Carlos

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 04/08/2018 às 14h – Tucanos X Urutu

Local: CSU Durval – São João da Boa vista, SP

Dia 04/08/2018 às 14h45 – ABC X Cougars

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 05/08/2018 às 9h30 – Eng Mackenzie X Tornados

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP