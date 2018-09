Poli e Band Saracens estão próximos de conhecer mais um companheiro na galeria de campeões estaduais de 2018. Nesse sábado, o histórico SPAC recebe a grande final do Paulista B 2018, com Engenharia Mackenzie e Tornados fazendo o confronto decisivo das duas melhores campanhas do campeonato e reunindo dois clubes que vem tendo um ano inesquecível.

Os Mackenzistas colocam em campo seus 52 anos de história para encarar sua terceira decisão seguida de divisão (além da hegemonia no Universitário, com quatro títulos seguidos) e um recorde de 42 vitórias seguidas, feito sem precedentes no país, com mais uma temporada sólida e um eventual terceiro título também seria um feito inédito.

Para chegar ao posto mais alto, além de Emir, o primeira linha com faro de try (já foram 9 esse ano) e Rodrigão, maior pontuador da Série B até aqui (105 pontos), a equipe conta com grande entrosamento, fruto da constância no elenco ao longo dos últimos anos e da dedicação ao padrão de jogo. O ponto de atenção da Engenharia é a disciplina, com um excesso de penais fruto de falhas especialmente nos rucks e cabeça quente, que serão punidos com rigor por Sandrinho Ripabello, grande chutador do clube de Indaiatuba.

Os Tornados por sua vez chegam à sua terceira final na Série B, e apesar da segunda colocação geral, não tem do que reclamar de seu desempenho no ano, brilhando em duas competições simultâneas, que lhe garantem um leve favoritismo apesar da derrota no confronto entre ambos na primeira fase, onde terminou sua campanha com o melhor ataque (468 pontos), melhor defesa (apenas 86 pontos sofridos) e os dois maiores trymen da temporada, Alcino e o capitão Rafael “Basquetinho” Franz.

Esses números ganham outra dimensão quando somados os números da Taça Tupi (a segunda divisão nacional), onde a equipe já alcançou as semifinais e reforça a qualidade ofensiva da equipe, com mais de 800 pontos anotados, o ataque mais ofensivo do país, que certamente pode se beneficiar das dimensões do SPAC, o palco da grande final e boa parte do elenco que estava presente na maior conquista da história do clube, a Copa do Brasil (atual Taça Tupi), feito realizado no mesmo ano do título da Série B, e que guarda um paralelo que deixa o torcedor de Indaiatuba com esperança de repetir a façanha em 2018.

Campeonato Paulista 2018 – FINAL

Dia 15/09/2018 às 13h30 – Engenharia Mackenzie X Tornados Indaiatuba

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Victor Hugo Barboza e Murilo Bragotto

4º árbitro: Angélica Gevaerd

Local: SPAC (Av. Atlântica, 1448) – São Paulo, SP

ENTRADA GRATUITA

Transmissão ao vivo pela fan page da FPR

Estatísticas

Histórico do confronto: 1J, 1V da Engenharia Mackenzie

Último encontro: Engenharia Mackenzie 19 x 17 Tornados Indaiatuba (05/08/2018 – Arena Paulista de Rugby, em São Paulo)

Campanhas:

Engenharia Mackenzie

9J, 9V, 42pts

413PP, 97PC

Última derrota: Engenharia Mackenzie 27 X 28 Armada (17/09/2016 – Arena Paulista de Rugby, Paulista Desenvolvimento)

Maior vitória: Mackenzie 81 X 13 Wallys

Maior diferença de pontos: Mackenzie 69 X 00 São Bento

Semifinal: Engenharia Mackenzie 61 X 05 São Carlos

Maior pontuador: Rodrigo Andrioli – 105 pontos

Tryman: Emir Peralta – 9 tries (45 pontos)

Tornados Indaiatuba

9J, 8V, 1D, 41pts

468PP, 86PC

Última derrota: Tornados 15 X 28 Rio Branco (08/09/2018 – Indaiatuba, Taça Tupi)

Maior vitória e maior diferença de pontos: Tornados 97 X 21 Tucanos

Semifinal: Tornados 42 X 27 Tucanos

Maior pontuador: Sandro Ripabello – 99 pontos

Tryman: Alcino Amato – 18 tries (90 pontos)