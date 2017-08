Sábado será dia de decisão no rugby brasileiro, pois o Super 8 terá as disputas de suas quartas de final! Após uma primeira fase de aquecimento, agora não haverá mais margem para erro para nenhum lado, com jogos únicos na casa das equipes de melhor campanha até aqui. A diferença agora é que, provavelmente, todos os times deverão entrar em campo com força máxima, contando com reforços dos Tupis que poderão mudar a relação de forças sugerida pelos resultados na primeira fase.

Primeiro colocado da temporada regular, o Jacareí virou o time a ser batido ao longo do Super 8, mostrando evolução contínua desde o vice campeonato paulista. Porém, os Jacarés têm um tabu contra os joseenses que já incomoda o clube emergente do Vale do Paraíba. No clássico regional, o Jacareí jamais venceu em torneio de XV adulto. Neste ano, o São José passa por um período de transição e viu seus resultados despencarem, mas, mesmo assim, não perdeu para os vizinhos. Foi um empate em 19 x 19 no Paulista e uma vitória joseense na última rodada do Super 8, 32 x 24. E é justamente o resultado do jogo passado, que foi a única vitória do São José na competição até aqui, que faz com que o duelo do primeiro contra o último colocado se torne um jogo absolutamente em aberto e imprevisível, digno de um clássico de magnitude nacional.

Espere um jogo de gala, recheado de jogadores de alto nível. “O São José é um dos melhores times do Super 8, mesmo tendo ficado em último lugar na classificação. Será uma ‘guerra’ no sábado”, ressalta Matheus Cruz, um dos destaques da equipe, que complementa: “a liderança na primeira fase foi positiva, pois o mando de campo poderá ser decisivo para nós”.

Na Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul e São Paulo colidirão com o embate entre os dois campeões estaduais, Farrapos e Poli. O Farrapos fez sua melhor campanha na história do Super 8, teve o melhor ataque do campeonato e venceu a Poli justamente na última partida e em casa por avassaladores 50 x 05. O jogo, no entanto, promete agora ser mais parelho, com os politécnicos devendo contar com retornos importantes de seus principais nomes. Porém, duas viagens seguidas ao Sul poderão produzir um desgaste a mais para a Poli, que precisará superar a força gaúcha em casa, já que o Farrapos segue invicto na Montanha.

“Estamos contentes com o resultado da equipe na primeira fase. Conseguimos atingir nossos objetivos e impor nosso sistema de jogo, que valorizamos muito”, afirma Bruno Borges Barreto, diretor técnico do Farrapos, que complementa: “agora jogamos as quartas de final em casa com a nossa torcida, algo muito importante para nós, e claro a expectativa é de uma boa campanha na fase eliminatória também, sempre com os pés no chão e buscando melhorar nosso trabalho com treinos ainda mais intensos, pois são jogos que exigem muito mais dentro de campo”.

Em São Paulo, o clássico entre Pasteur e SPAC terá novo capítulo em sua história de décadas de rivalidade entre franceses e ingleses no Brasil. O Pasteur vem em uma crescente notável sob o comando do técnico Philippe Benetton, ao passo que o SPAC começou com tudo o Super 8 mas sofreu uma queda de rendimento. Ainda assim, a expectativa de times completos e a ausência de deslocamento garantirá outro jogo imprevisível. No Paulista, a vitória foi do SPAC, 25 x 15, ao passo que no Super 8 deu Pasteur, 13 x 11. Os Galos tiveram o pior ataque do campeonato, mas a segunda melhor defesa e tiveram um saldo superior ao do SPAC.

Já no Sul, o grande clássico regional entre Curitiba e Desterro promete, sendo a reedição da final do Super 8 de 2016. Quem não se recorda da épica decisão por drop goals entre Touros e rubroverdes? A vitória fora do Curitiba, após o Desterro ter feito a melhor campanha geral. O mando de jogo conta muito nesse duelo e neste ano já foram 3 duelos, com o Curitiba vencendo 2, ambas em casa, sendo uma pela Liga Sul e o confronto pelo Super 8 (16 x 15), e o Desterro vencendo em casa pela Liga Sul. O quarto duelo entre eles no ano será o terceiro no Paraná, já que o Curitiba foi dono de campanha superior, tendo, inclusive, a melhor defesa da competição. O Desterro, por outro lado, teve o melhor ataque (empatado com o Farrapos) e contou com um saldo de pontos superior ao dos Touros. O Curitiba perdeu em casa apenas uma vez em 2017, para o Farrapos, na Liga Sul, mas o Desterro venceu há pouco tempo na capital paranaense, no Super 8 de 2016, impactantes 31 x 08.

E agora, quem leva?

Jacareí x São José

Local: Campo do Balneário

Endereço: Av. Miami, 300 – Cidade Jardim – Jacareí/SP

Horário: 15h30

Árbitro: Xavier Vouga

Farrapos x Poli

Local: Estádio da Montanha

Endereço: Rua Osvaldo Aranha, s/n – Cidade Alta – Bento Gonçalves/RS

Horário: 15h

Árbitro: Henrique Platais

Pasteur x SPAC

Local: Arena Paulista de Rugby

Endereço: Rua Canuto de Abreu, s/n – Vila Formosa – São Paulo/SP

Horário: 15h30

Árbitro: Ricardo Sant’anna

Curitiba x Desterro

Local: Secretaria de Esportes

Endereço: Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, 1020 – Capão da Imbuia – Curitiba/PR

Horário: 14h30

Árbitro: Murilo Bragotto

Data Horário Local Casa vs Adversário Fase Árbitro Auxiliar de linha 1 Auxiliar de linha 2 18/03/2017 14h00 CEPEUSP - São Paulo, SP Poli 32 X 03 Niterói Repescagem 01/07/2017 15:00 Paraná Esporte - Curitiba - PR Curitiba 17 X 23 Jacareí Primeira fase Murilo Bragotto 01/07/2017 15:00 Campo da Tapera - Florianópolis - SC Desterro 39 X 35 Poli Primeira fase Renato Scalércio 01/07/2017 15:00 Estádio da Montanha - Bento Gonçalves - RS Farrapos 13 X 12 Pasteur Primeira fase Mariano de Goycochea 01/07/2017 15:30 SPAC - São Paulo - SP SPAC 21 X 10 São José Primeira fase Xavier Vouga Victor Hugo Barbosa Fernando Zemann 08/07/2017 15:00 CEPEUSP - São Paulo, SP Poli 10 X 07 Curitiba Primeira fase Xavier Vouga Renato Scalérico Régis Oliveira 08/07/2017 15:00 Campo da Tapera - Florianópolis - SC Desterro 12 X 17 SPAC Primeira fase Giancarlo Bristot 08/07/2017 15:00 CT Ange Guimera - São José dos Campos - SP São José 21 X 22 Pasteur Primeira fase Mariano de Goycochea Murilo Bragotto Stephanie Pflamminger 08/07/2017 15:30 Campo do Balneário - Jacareí - SP Jacareí 35 X 30 Farrapos Primeira fase Henrique Platais Cauã Ricardo Raphael Gentile 15/07/2017 15:00 Arena Paulista de Rugby - São Paulo - SP Pasteur 26 X 24 Curitiba Primeira fase Murilo Bragotto Mariana Wyse Alberto Nepomuceno 15/07/2017 15:30 Campo do Balneário - Jacareí - SP Jacareí 42 X 25 Desterro Primeira fase Victor Hugo Barbosa Cauã Ricardo Rafael Nichioka 15/07/2017 15:30 CT Ange Guimera - São José dos Campos - SP São José 25 X 25 Poli Primeira fase Marcel Santos 29/07/2017 15:00 SPAC - São Paulo - SP SPAC 22 X 28 Farrapos Primeira fase Cauã Ricardo 05/08/2017 15:00 Paraná Esporte - Curitiba - PR Curitiba 26 X 17 Farrapos Primeira fase Murilo Bragotto 05/08/2017 15:00 Campo da Tapera - Florianópolis - SC Desterro 52 X 16 São José Primeira fase Renato Scalércio 05/08/2017 15:00 Arena Paulista de Rugby - São Paulo - SP Pasteur 21 X 15 Jacareí Primeira fase Xavier Vouga 05/08/2017 15:00 SPAC - São Paulo - SP SPAC 27 X 26 Poli Primeira fase Henrique Platais 12/08/2017 15:00 CEPEUSP - São Paulo - SP Poli 07 X 15 Pasteur Primeira fase Xavier Vouga 12/08/2017 15:00 Estádio da Montanha - Bento Gonçalves - RS Farrapos 32 X 29 Desterro Primeira fase Renato Scalércio 12/08/2017 15:30 CT Ange Guimera - São José dos Campos - SP São José 07 X 18 Curitiba Primeira fase Mariano de Goycochea 12/08/2017 15:30 Campo do Balneário - Jacareí - SP Jacareí 37 X 24 SPAC Primeira fase Murilo Bragotto 19/08/2017 15:00 Paraná Esporte - Curitiba - PR Curitiba 16 X 15 Desterro Primeira fase Henrique Platais 19/08/2017 15:00 Estádio da Montanha - Bento Gonçalves - RS Farrapos 43 X 20 São José Primeira fase Marcel Santos 19/08/2017 15:00 SPAC - São Paulo - SP Pasteur 13 X 11 SPAC Primeira fase Xavier Vouga 19/08/2017 15:00 CEPEUSP - São Paulo, SP Poli 18 X 24 Jacareí Primeira fase Murilo Bragotto 26/08/2017 Estádio da Montanha - Bento Gonçalves - RS Farrapos 50 X 05 Poli Primeira fase Lucas Santos 26/08/2017 Paraná Esporte - Curitiba - PR Curitiba 26 X 16 SPAC Primeira fase Victor Hugo Barbosa 26/08/2017 Campo da Tapera - Florianópolis - SC Desterro 41 X 14 Pasteur Primeira fase Henrique Platais 26/08/2017 CT Ange Guimera - São José dos Campos - SP São José 35 X 21 Jacareí Primeira fase Xavier Vouga 02/09/2017 a definir Jacareí X São José Quartas de final 02/09/2017 a definir Farrapos X Poli Quartas de final 02/09/2017 a definir Pasteur X SPAC Quartas de final 02/09/2017 a definir Curitiba X Desterro Quartas de final 16/09/2017 a definir X Semifinal 16/09/2017 a definir X Semifinal 23/09/2017 a definir X FINAL

Foto: Jacareí x São José – Adriano Matos