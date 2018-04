O mês de abril abre com a primeira rodada da Série B, campeonato dos aspirantes à elite do Rugby paulista e que a cada ano vem mostrando um nível técnico mais alto, com elencos mais bem experientes e bem preparados para a temporada desgastante que conhecerá seu vencedor em 15 de setembro. Seguindo os moldes do último ano, a competição terá 10 clubes de oito cidades diferentes se enfrentando em turno único, com quatro melhores classificados disputando o mata-mata final. O campeão garante acesso à Série A em 2019, e o vice-campeão enfrenta o penúltimo colocado da divisão superior por uma chance de ficar entre os grandes do estado, uma tarefa que tem se mostrado ingrata até aqui. As últimas equipes a subirem de divisão e se manterem nela foram a Poli e Jacareí, em 2014, quando o campeonato ganhou o formato atual.

E mais uma vez o interior paulista vem forte para a disputa, com dois ex-campeões da divisão e dois estreantes no páreo, além do Cougars e seu bom trabalho de base. São Carlos e Tornados começaram o ano celebrando títulos em torneios locais de pré-temporada e entram em campo como visitantes logo na abertura buscando voltar à Série A. Os Rinocerontes foram os últimos rebaixados de uma série que além dos alvi-laranjas de Indaiatuba, inclui o Wallys, adversário da estreia. O Tornados por sua vez vai até São Paulo encarar os Carneiros do ABC, sobre o qual recai muita expectativa, como vice-campeão e único representante da região metropolitana.

Piratas de Americana e Tucanos de São João da Boa Vista fazem sua estreia na divisão vindo diretamente da Série C com um Rugby de muita qualidade, e prometem muita luta para ficar nas primeiras posições. Curiosamente, as equipes se enfrentam na estreia de ambos, no dia 14.

A capital paulista também terá representantes de respeito na luta por um lugar nas finais. O Urutu fez a melhor campanha de sua história em 2017 quando contou com o retorno de veteranos experientes como Alê Buchalla e Lucas Croffi e tem tudo para repetir a dose esse ano. Logo em sua partida inaugural nesse domingo, terá um obstáculo de respeito. A Engenharia Mackenzie vem credenciada como campeã da Série C e dona de uma invencibilidade de mais de um ano disputando dois campeonatos simultaneamente, mas consciente que o patamar a ser superado esse ano será muito mais duro de ser atingido. O São Bento completa o trio da capital e descansa nesse fim de semana, fazendo sua primeira partida contra o Cougars, dois clubes de trajetória semelhante (foram promovidos em 2016) e de histórico equilibrado.

- Continua depois da publicidade -

Campeonato Paulista B – Semana 1

Dia 07/04/2018 às 15h – Wallys X São Carlos

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares de linha: Guilherme Zaparoli e Elisângela Maranin

4º árbitro: Mirko Weber

Local: IAC – Jundiaí, SP

Dia 08/04/2018 às 14h – ABC X Tornados

Árbitro: Regis Dantas

Auxiliares de linha: Vinícius Hideo e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Mauro Paccagnella

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 08/04/2018 às 15h30 – Engenharia Mackenzie X Urutu

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Raphael Santana e Roger Santesso

4º árbitro: Jefferson Santana

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Foto: Ana Paula Dibo