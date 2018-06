Charrua e Farrapos são os finalistas do Campeonato Gaúcho de Rugby XV (CGR 2018). Nesse sábado (09.06), os times garantiram a presença na grande decisão ao vencerem, nas semifinais, o Serra Gaúcha (28×19) e o San Diego (74×13), respectivamente. Já na Segunda Divisão, a final será entre o Antiqua, de Pelotas, e o Guaíba. Ainda no sábado, o Antiqua superou o Centauros por 22×19. No domingo (10.06), a vitória foi do Guaíba sobre o URTC por 15×14.

A decisão do Campeonato Gaúcho de Rugby XV na categoria principal será entre dois times tradicionais do Rio Grande do Sul. As duas equipes garantiram em casa as suas passagens para a final.

Em Porto Alegre, o Charrua fez um jogo bem equilibrado contra o Serra Gaúcha. Mais uma vez, visto que assim já tinha sido na rodada anterior. Os quinze minutos iniciais foram do Serra, abrindo 12×0. Os quinze minutos seguintes foram do Charrua, que empatou em 12×12. Nos dez minutos finais do 1º tempo o confronto ficou mais equilibrado, com o Serra Gaúcha empurrando o Charrua para o campo defensivo. Mas o 1º tempo terminou mesmo em 12×12.

No segundo tempo, a equipe da Capital voltou melhor, não deixando o clube caxiense sair do seu campo defensivo. Dessa forma, os índios conseguiram anotar dois tries. Logo após o segundo try do Charrua, no entanto, o Serra anotou um try. Na segunda metade da segunda etapa, a equipe de Caxias do Sul acabou provocando muitos penais. O Charrua aproveitou para abrir vantagem de nove pontos. Sem tempo para reagir, o jogo terminou em 28×19.

Em Bento Gonçalves, o Farrapos manteve a sua campanha de 100% de aproveitamento. A equipe da casa levou até um susto nos minutos iniciais. Quem abriu o placar com um try foi o San Diego. Logo em seguida, no entanto, os bento-gonçalvenses reagiram. Primeiro encostando e, em seguida, virando o placar. O clube de Porto Alegre até chegou a encostar no placar, mas em seguida o Farrapos ampliou com mais três tries. Ainda no primeiro tempo, o San Diego descontou com um penal, levando o jogo para intervalo com o placar de 41×13. No segundo tempo, o time da casa manteve a superioridade. Com mais seis tries, o Farrapos fechou a partida em 74 x 13.

Campeonato Gaúcho Série A – Semifinais

Dia 09/06/2018 às 15h00 – Farrapos 74 x 13 San Diego

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 09/06/2018 às 15h00 – Charrua 28 x 19 Serra Gaúcha

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Antiqua e Guaíba vencem fora de decidirão o Gaúcho B

Se na 1ª divisão o Farrapos manteve a invencibilidade, na segunda divisão isso não se manteve. O Centauros, que tinha ganho todos os jogos até então, conheceu a sua primeira derrota. O Antiqua saiu de Pelotas e foi até Estrela para garantir a participação na final do Gaúcho – 2ª Divisão. Em uma partida bastante equilibrada, o time visitante levou a melhor ao vencer por 22×19.

O adversário do Antiqua só foi conhecido nesse domingo (10.06). No confronto realizado na cidade de Marau, o URTC recebeu o Guaíba. E, assim como na outra semifinal, o visitante estragou a festa do mandante. E, mais uma vez, com uma disputa bem acirrada. Tanto que o placar terminou com a diferença de apenas um ponto: 15x 14 e Guaíba na final.

As finais estão marcadas para o próximo sábado (16.06). No mesmo dia ocorrem as disputas de terceiro lugar.



Campeonato Gaúcho Série B – Semifinal

Dia 09/06/2018 às 15h30 – Centauros 19 x 22 Antiqua

Local: Parque Princesa Do Vale – Estrela, RS

Dia 10/06/2018 às 15h00 – União Tauras Carancho 14 x 15 Guaíba

Local: Estádio Carlos Renato Beber – Marau, RS

Texto: Nathália Ely/Comunicação FGR