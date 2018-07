O Grupo D do Super 16, a chave do extremo sul do país, começou com vitórias dos favoritos Desterro e Farrapos sobre San Diego e Charrua, por 31 x 13 e 55 x 20, respectivamente. Os dois times de Porto Alegre, debutantes na primeira divisão, batalharam e não sofreram placares tão elásticos, com um começo positivo para os quatro clubes.

No sábado que vem, o Desterro visitará o Charrua, ao passo que o Farrapos fará dérbi gaúcho com o San Diego.

San Diego segura Desterro por um tempo, mas catarinenses se impõem

Em embate de verdes, o San Diego fez o possível diante do poderoso Desterro. E o primeiro tempo teve o time gaúcho e inclusive abriu o placar com try aos 17′ com o fullback Rafael Vargas. Passado o susto, o Desterro entrou no jogo e conseguiu virar com dois tries antes do intervalo, ambos do grande Ige, incluindo um try de push over, com o scrum da casa falando alto. Dysiuta ainda chutou um penal para o San Diego, deixando o marcador em suados 14 x 08.

E os gaúchos começaram com tudo o segundo tempo com try do asa Thales, reduzindo a distância para 14 x 13. Grande momento dos verdes de Porto Alegre. O Desterro deu o troco rapidamente antes que o San Diego flertasse com a virada, com o centro Marcelo Arruda indo para o try aos 51′, mas a partida seguiu pegada até os 10 minutos finais, quando, enfim, os catarinenses arrancaram seus 2 tries finais para sacramentarem uma difícil vitória bonificada. Café e Gui BC marcaram, fechando o jogo em 31 x 13.

Charrua luta, mas o Farrapos segue hegemônico

Em clássico gaúcho, o vice campeão brasileiro Farrapos recebeu na Montanha o Charrua, na reedição da final do estadual de 2018, que teve o time de Bento Gonçalves como campeão. E mais uma vez o Farrapos manteve sua invencibilidade dentro do estado, que já dura desde 2009, vencendo o Charrua em uma partida que começou equilibrada, mas acabou totalmente a favor dos alviverdes – enredo semelhante ao da última partida.

Leozinho abriu o placar para o Charrua com penal logo no começo, mas o ponta jovem Murillo Bonesso (19 anos) anotou o primeiro try do jogo para os donos da casa, aos 7′. Os Índios estavam bem no início e, aos 14′, viraram o marcador com try de Felipe Quevedo. Mas não tardaria para o Farrapos impor seu jogo e arrancar 3 tries nos 10 minutos finais do primeiro tempo, abrindo a vantagem insuperável de 24 x 10. O asa Angelo, o centro Erick Iglesias e o fullback Bruno Marangoni cruzaram o in-goal para os anfitriões.

Já o segundo tempo foi de controle completo para o clube da Serra. Angelo, Gobatto, Duda, Coghetto (de volta ao Brasil) e o centro Duda novamente marcaram novos tries para o Farrapos, ao passo que apenas já com o tempo esgotado o Charrua descontou, com try de Gabriel Bolzan. 55 x 20, placar final.





Dia 21/07/2018 às 15h00 – Desterro 31 x 13 San Diego

Árbitro: Murilo Bragotto

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Dia 21/07/2018 às 15h00 – Farrapos 55 x 20 Charrua

Árbitro: Marcelo Poletto

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS