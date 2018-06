Esse sábado (16.06) foi um dia de decisões para o rugby do Rio Grande do Sul. O Farrapos derrotou o Charrua por 45 a 3 e conquistou pela nona vez seguida o título do Campeonato Gaúcho de Rugby XV (CGR 2018). Antes da decisão na categoria principal, porém, Guaíba e Antiqua se enfrentaram na final da segunda Divisão do Gaúcho de Rugby XV. E quem comemorou o título foi o Guaíba, que venceu a equipe de Pelotas por 27 a 5. As partidas ocorreram no Estádio da Montanha em Bento Gonçalves. Já em Caxias do Sul, o Serra Gaúcha ficou com a terceira colocação do CGR 2018 ao superar o San Diego por 56 a 19.

Farrapos nove vezes seguidas

O Farrapos manteve a hegemonia no Campeonato Gaúcho de Rugby XV. A equipe de Farrapos comemorou o título pela nona vez seguida. Na edição 2018, o adversário da final foi o Charrua.

- Continua depois da publicidade -

A partida começou bastante equilibrada, com o Charrua conseguindo colocar uma pressão inicial, nos primeiros cinco minutos. Mas, em seguida, o Farrapos já equilibrou a partida e conseguiu anotar os tries em jogadas de line out (laterais) próximas ao in goal. Dessa forma marcou dois tries em sequência. Ainda no primeiro tempo, o Charrua conseguiu converter um penal e o Farrapos teve o jogador Bruno expulso. O Charrua aproveitou e pressionou o adversário, mas o Farrapos conseguiu segurar. A primeira etapa terminou 14×3.

No segundo tempo, aproveitando a superioridade numérica de jogadores, os índios tentaram pressionar no começo, mas não conseguiram converter a pressão em try. Além disso, logo depois de entrar em campo, o jogador Telmo do Charrua acabou levando o cartão amarelo (que deixa o jogador fora da partida por 10 minutos), devolvendo assim a igualdade no número de atletas para os dois times. Assim, o Farrapos conseguiu emparelhar o jogo novamente e anotar mais tries. O Charrua não conseguiu reagir, e, a partor de então, só deu Farrapos. Final Farrapos 45 x 3 Charrua.

“Foi um jogo em que a gente não começou tão bem. Erramos muito. Sabíamos que ia ser um desafio. Charrua veio com tudo. Parabéns a eles pela campanha. Mas fico feliz pelos guris. A gente trabalha duro, quase todos os dias. Hoje a gente termina feliz!”, analisou Javier Cardozo, técnico e jogador do Farrapos.

Farrapos e Charrua agora se preparam para um desafio ainda maior: a disputa do Campeonato Brasileiro de Rugby XV com a elite nacional.



45 03

Dia 16/06/2018 às 15h00 – Farrapos 45 x 03 Charrua – FINAL

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Serra Gaúcha fatura o 3º lugar

A terceira colocação do Gauchão de Rugby ficou com o Serra Gaúcha. Jogando em casa, em Caxias do Sul, o Serra Gaúcha venceu o San Diego por 56 a 19.

O San Diego também se prepara para a disputa nacional. O time de Porto Alegre é o terceiro time gaúcho que jogará o Campeonato Brasileiro.

Dia 16/06/2018 às 15h00 – Serra Gaúcha 56 x 19 San Diego – 3º lugar

Local: Ana Rech – Caxias do Sul, RS

Campeonato Gaúcho Série B é do Guaíba

A tarde, no entanto, começou com a decisão da Segundona do Gaúcho de Rugby. No primeiro tempo, domínio completo do Guaíba. O time conseguiu jogar o tempo todo no campo do Antiqua e fechou a primeira etapa em 15×0. Nos primeiros dez minutos do segundo tempo, a equipe de Pelotas bem que tentou esboçar uma reação. O Guaíba, no entanto, emparelhou o jogo e anotou mais alguns tries, ampliando a vantagem. Final: Guaíba 27 a 5 e campeão Gaúcho da segunda divisão.



Dia 16/06/2018 às 13h00 – Antiqua 05 x 27 Guaíba – FINAL

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Texto: Nathália Ely/Comunicação FGR