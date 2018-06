Farrapos ou Charrua, quem será o campeão Gaúcho A resposta sairá nesse sábado (16). A grande final do Gauchão está marcada para as 15h no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves. Antes, às 13h, no mesmo campo, Antiqua e Guaíba se enfrentam em busca do título da segunda divisão. Ainda no sábado, mas em Caxias do Sul, Serra Gaúcha e San Diego disputam o terceiro lugar da categoria principal.

Tradição em campo

Dois times de tradição se enfrentam na busca pelo título do Campeonato Gaúcho. Por um lado, o Farrapos. Jogando em casa, o time de Bento Gonçalves é o atual campeão estadual. Mais do que isso, os bento-gonçalvenses detém uma hegemonia de oito anos. Ou seja, desde 2010 o Farrapos não perde uma decisão gaúcha. A mudança sempre fica no vice-campeão. Investindo em treinamento e demonstrando o crescimento do rugby no Rio Grande do Sul, o Farrapos é atualmente o vice-campeão brasileiro. Melhor colocação de um gaúcho na elite nacional.

Para tentar quebrar essa hegemonia e voltar a vencer um estadual, do outro lado, também tem a camiseta pesada do Charrua. Primeiro time do Rio Grande do Sul, foi por meio dele que a modalidade nasceu no estado. A última conquista do Gauchão, no entanto, aconteceu em 2007. No ano passado, perdeu para o San Diego nas semifinais e ficou em quarto. O desafio é grande para os índios, que acreditam na superação.

Os dois times se enfrentaram na primeira fase da competição, com vitória do Farrapos por 76 a 19. No retrospecto de confronto de finais, foram quatro decisões desde 2010, com quatro vitórias do time de Bento Gonçalves (2010, 2011, 2013 e 2015).

Decisão na segunda divisão

Antes do confronto pela divisão principal, uma outra final. A decisão do Campeonato Gaúcho – 2ª divisão. Às 13h, Antiqua e Guaíba se encaram pelo título e pela possibilidade de subir à categoria principal.

Depois de se classificar em quarto na primeira fase (com três derrotas e duas vitórias), o Antiqua eliminou, na semifinal, o até então invicto Centauros – que havia se classificado em primeiro. A vitória apertada foi por 22×19.

Já o Guaíba finalizou a primeira fase em terceiro (com três vitórias e duas derrotas) e encarou na semifinal o URTC – equipe nova formada pela união de dois times, Tauras e Carancho. O placar foi ainda mais apertado que o do Antiqua. Com a diferença de apenas um ponto, o Guaíba superou o URTC por 15 a 14.

A diferença no número de vitórias entre Antiqua e Guaíba na classificatória está justamente no confronto entre eles. Na terceira rodada, vitória do Guaíba por 10×7, em uma partida acirrada.

A disputa de 3º lugar

Ainda na região serrana do Rio Grande do Sul, mas em Caxias do Sul, Serra Gaúcha e San Diego se enfrentam em busca do terceiro lugar no Gauchão. A partida ocorre também às 15h.

Campeonato Gaúcho de Rugby XV 2018 – Finais

Data: Sábado (16.06)

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves/RS

13h – Final 2ª divisão: Antiqua x Guaíba

15h – Final 1ª divisão: Farrapos x Charrua

*Assista às finais ao vivo na Fanpage da FGR

Disputa de 3º colocado

Local: Ana Rech – Caxias do Sul/RS

15h – Serra Gaúcha x San Diego